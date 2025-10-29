Dos personas, evacuadas tras haber inhalado humo en un incendio en una residencia de estudiantes en Logroño

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser evacuadas esta pasada noche por los servicios de emergencias tras haber inhalado humo en un incendio ocurrido en una residencia de estudiantes de Logroño, que ha tenido que ser desalojada, según los datos facilitados por SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,45 horas de este martes, un particular ha alertado a SOS Rioja del incendio en el piso de una residencia de estudientes, ubicada en el Paseo del Prior en la capital riojana.

Desde el Centro de Emergencias, se han movilizado a Bomberos de Logroño, Policía Local y Nacional y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Los primeros datos apuntan a que el incendio ha tenido su origen en un ordenador. Como consecuencia del suceso, además del desalojo del inmueble, dos residentes han necesitado ser evacuados por inhalación de humo. Bomberos han realizado labores de ventilación de las instalaciones.