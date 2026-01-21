Dos recogidas de firmas pedirán al Ejecutivo riojano asistencia sanitaria por razones de DDHH para los menores en Gaza

LOGROÑO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Bienvenidos Refugiados organiza dos eventos para recoger firmas solicitando al Ejecutivo riojano "asistencia sanitaria por razones de derechos humanos para los menores en Gaza".

El primero de ellos tendrá lugar este sábado, 24 de enero, a las 18,00 horas, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca de La Rioja (C/ La Merced, 1). Allí, Àngel Marrades, politólogo y editor adjunto en Descifrando la Guerra, impartirá una conferencia bajo el título: Presente y futuro de Palestina.

El segundo tendrá lugar el próximo martes, 27 de enero, a las 19,00 en el Salón de Actos de esta misma Biblioteca de La Rioja, los poetas riojanos ofrecerán un recital poético 'De Logroño a Palestina en un poema'.

En ambos actos se recogerán firmas para solicitar al Gobierno de La Rioja la asistencia sanitaria por razones de Derechos Humanos para los menores en Gaza que estén en situación de necesidad más urgente.