Down La Rioja avanza en la inserción laboral de sus usuarios y forma a 34 personas más tras una ayuda Workin de Eurocaja

Down La Rioja, 35 años apoyando a sus usuarios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Down La Rioja, con 35 años de servicio a sus espaldas desde Logroño y para toda la provincia, ha sido una de las entidades beneficiarias este 2026 de las ayudas Workin que dispensa Eurocaja Rural en los territorios donde opera.

Esta cuantía se ha recibido gracias a su propuesta de programa integral de formación para el empleo con el que ofrecen un itinerario adaptado que acompaña a las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales desde la fase de aprendizaje hasta su plena incorporación al mercado laboral.

Un programa con el que además de formar en habilidades profesionales analizan las motivaciones e intereses de los participantes y ofrecen un plan personal de desarrollo para adquirir conocimientos laborales.

Prevención de riesgos, cómo gestionar una baja médica o la mejor forma de realizar un currículum son algunas de las destrezas que los usuarios de Down La Rioja adquieren durante su proceso formativo, de donde salen preparados para acceder al mercado laboral.

Con 17 personas en fase de formación y otras tantas en la fase de mejora de empleo, Down La Rioja continúa con su labor tras casi cuatro décadas de servicio en la capital logroñesa.

ABRIRSE PASO

Verónica Ábrego explica al respecto del proyecto beneficiario de la ayuda Workin servirá para cubrir el salario de los profesionales que imparten el curso, así como el material o la labor de prospección para abrirse paso en nuevas empresas que puedan ofrecer puestos de trabajo.

Apunta como uno de los logros más importantes del oficio que desempeñan los profesionales de Down La Rioja es la estabilidad que consiguen en los puestos de trabajo a los que acceden los usuarios.

"Cuando nosotros buscamos un puesto de trabajo intentamos realizar el ajuste más completo entre la persona que va a entrar a trabajar y el puesto, y cuando una persona está a gusto, todo sale", detalla.

Y es que, afirma, el objetivo final es que los empleos que desempeñen los usuarios tengan continuidad, se estabilicen y sean provechosos para las dos partes.

Una vez que un usuario accede a un trabajo, tal y como relata, Down La Rioja también ejerce un papel de acompañamiento a las empresas.

"Les ayudamos, hacemos un trabajo colaborativo para encontrar el puesto que mejor se adapte, les ayudamos a identificar las tareas que pueden hacer y definimos bien la función. Cuando la inserción está hecha, nunca nos desvinculamos de la empresa y tenemos siempre un contacto estrecho", asegura.

Aunque admite que muchas veces a las empresas les frena la "incertidumbre", apunta que una vez comprueban la utilidad de los jóvenes y rompen la barrera, se quitan el miedo.

35 AÑOS DE SERVICIO

Lourdes Prado, directora de Down Toledo, explica a Europa Press la génesis de la entidad, que hace 35 años echó andar para dar respuesta a personas con Síndrome de Down que no tenían a su alcance la posibilidad de llenar su tiempo con actividades adatpadas.

Fue un grupo de padres quienes prendieron la mecha para recorrer "un peregrinaje muy largo" en el que siguen "peleando y luchando" por una inclusión real de personas con discapacidad "en todos los ámbitos", desde el escolar hasta el laboral.

"Seguimos peleando y poco a poco se consiguen muchas cosas", relata, recordando cómo al principio era más difícil la reivindicación. "Las administraciones miraban con otros ojos a las personas con discapacidad".

Apela aquí a que la sociedad en su conjunto "cambie el chip" y deje de mirar a las personas con otras capacidades "de manera diferente", no solo para darles oportunidades laborales, sino también para conseguir que la inclusión deje de ser una ambición para ser una realidad.

Con 20 años de trabajo en esta entidad, Lourdes muestra cierto orgullo al ver cómo usuarios de Down La Rioja que han pasado por sus manos llegan a insertarse en el mercado laboral.