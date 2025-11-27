Ecologistas en Acción advierten que emprenderán acciones legales contra la caza de lobos en La Rioja

Archivo - Un lobo. - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Archivo

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones conservacionistas 'Fondo para la Protección del Lobo Ibérico' y 'Ecologistas en Acción de La Rioja' han advertido de que emprenderán todas las acciones legales necesarias para "anular esta autorización" -de la caza del lobo en la región- y "frente a los responsables de las eventuales muertes de estos animales".

Las organizaciones han recordado que "el Gobierno de La Rioja, a través de su Consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha autorizado con una opacidad y celeridad sin precedentes la caza de hasta seis lobos en la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda".

Esta modificación del Plan Técnico, resuelta el 21 de noviembre de 2025, "se ha realizado sin procedimiento alguno y sin transparencia ni participación pública de ningún tipo, vulnerando la legislación de procedimiento administrativo".

Además, "ignora por completo la normativa europea, que, aunque ha reclasificado al lobo, exige la elaboración de un plan de gestión a nivel autonómico que garantice su estado de conservación favorable antes de autorizar cualquier aprovechamiento cinegético. Dicho plan no existe en La Rioja".

Para el colectivo "el único plan que está en vigor es el Decreto 12/2023, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo en La Rioja y su coexistencia con la ganadería extensiva que impide la caza de la especie en la región".

"¿Dónde queda el contenido del Auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que manifestaba que la desestimación de la suspensión cautelar solicitada no implicaba que se pudiera cazar en la actualidad? A los hechos nos remitimos. ¿Dónde está la publicación del plan técnico a que hacía referencia el auto? En el Boletín Oficial de La Rioja, no, desde luego", ha señalado el portavoz de Ecologistas en Acción de La Rioja, Pedro Nájera.

Ante esta situación el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de La Rioja han recordado que la caza de lobos en La Rioja "es contraria a Derecho y que adoptarán todas las medidas legales oportunas para conseguir que se anule esta modificación del Plan Técnico de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda y depurar las responsabilidades en que se pudieran incurrir".

"Actuar primero y saltarse la ley, para planificar después, es un atropello. Esta resolución, adoptada a espaldas de la sociedad y sin una base técnica y legal mínima, es un claro ejemplo de gestión arbitraria e ilegítima. No descansaremos hasta que se anule", ha concluido la abogada del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Sara González Merinero.