LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción critica que "el Gobierno de La Rioja destroza las riberas del Cidacos a su paso por Herce", ya que, como señala el colectivo en un comunicado, "estos días se están desarrollando unas obras traumáticas con maquinaria pesada" en la zona.

Unos trabajos, añaden, "en los que se están cortando decenas de árboles de la propia ribera, en terrenos calificados de Dominio Público Hidraúlico, al tiempo que se abre una caja con bulldozer para un nuevo camino".

Desde el colectivo señalan que "el promotor de estas obras de alto impacto contra el medio ambiente, en un espacio protegido por la directriz del suelo no urbanizable de La Rioja, tal es el caso del espacio de catálogo, denominado "Huertas Tradicionales del Cidacos", es el propio Gobierno de La Rioja, parece ser que con la intención de construir un nuevo trazado alternativo ciclable a la actual vía verde del Cidacos".

Esteo trazado alternativo "transcurre totalmente pegado a la ribera del río, en una zona inundable, y por tanto con mayor riesgo para los usuarios".

Desde la Asociación Ecologista de La Rioja-Ecologistas en Acción, "instamos al Gobierno de La Rioja, a la inmediata paralización de las obras, y consideramos irracional, al mismo tiempo que innecesario, trasladar el tránsito de personas y deportistas a ese nuevo ramal, en la misma orilla del río".

"Agrava todavía más la circunstancia, el hecho de que la zona donde se está actuando es territorio considerado de importancia para la supervivencia del mamífero más amenazado de Europa, el visón europeo", consideran.

Para Ecologistas, son "unas actuaciones que son la prueba irrefutable de la más absoluta falta de sensibilidad ambiental, que está demostrando el Gobierno de La Rioja, a través de su titular de medio ambiente Noemí Manzanos".

Para su construcción, "se han eliminado decenas de árboles, en las orillas del río, creando un gran impacto paisajístico y visual, y alterando el hábitat de una especie tan amenazada como el visón europeo, tanto por la eliminación del arbolado, como por la actuación de un bulldozer de gran tamaño".

La actuación se está desarrollando íntegramente en el término municipal de Herce, en el tramo colindante con la localidad de Arnedo.

"Unas obras, que unidas a otras previstas para el traslado de agua de boca desde la presa de Enciso hasta la localidad de Quel, (a través de un colector enterrado, Proyecto Abastecimiento Sistema Cidacos), van a suponer la destrucción de las riberas de este río, tan necesitado de reforestaciones y restauración", finalizan.