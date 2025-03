Ecologistas en Acción emprenderá acciones "si no se cumple de forma inmediata la resolución sobre el soto del Cidacos"

Ecologistas en Acción de La Rioja "emprenderá acciones si no se cumple de manera inmediata la resolución del Ayuntamiento de Calahorra sobre el soto del Cidacos arrasado en abril de 2024".

Tras las últimas manifestaciones del Ayuntamiento de Calahorra, Ecologistas en Acción se plantea ejercer acciones para que la legalidad sea respetada.

Dichas declaraciones municipales - a juicio de los Ecologistas- "van en el sentido de pretender que la restauración del soto del parque de Cidacos (arrasado por la empresa BURCOR el pasado mes de abril de 2024, para ampliar un espacio de conciertos) no se hagan efectivas, pese a existir una resolución en firme (del propio Ayuntamiento) que obliga a los responsables de la infracción a restaurar el soto antes de febrero de 2025".

La restauración del soto y la reposición de la vegetación eliminada, así como la retirada de los cientos de toneladas de tierra aportadas de forma ilegal, "no se ha producido antes de la fecha que marcaba la resolución como límite".

"Ante lo que consideramos una conducta y unas declaraciones (las del Ayuntamiento de Calahorra), muy poco sensatas, nos vemos en la obligación de reclamar que se respete la legalidad ambiental y urbanística, así como la ejecución inmediata de la resolución del expediente sancionador, que instruyó el propio Ayuntamiento".

De no acometerse de manera inmediata la restauración de lo dañado y la retirada de los cientos de toneladas de tierra "aportadas ilegalmente en el Dominio Público Hidráulico, tendrá que ser la justicia quien determine si es o no legal que una administración, tras haber dictado una resolución en firme con unas claras obligaciones e imposiciones , condone, suspenda o posponga arbitrariamente la ejecución de dichas sanciones".

Así como "las medidas impuestas de restauración del medioambiente a la empresa que causó el perjuicio, y que sea en el ámbito de la justicia donde se determine si dicha conducta puede ser constitutiva de reproche penal".

En opinión de Ecologistas En Acción "no es factible que el Ayuntamiento de Calahorra ni sus técnicos puedan pasar arbitrariamente por encima de su propia resolución. No es posible que, aludiendo a un futuro proyecto de ampliación, (que a día de hoy no cuenta con ningún tipo de permiso ni autorización), se pretenda posponer la recuperación de unos terrenos que han sido afectados por una obra ilegal, reconocidos los hechos por sus autores y sancionada su ilegalidad, así como resuelta e impuesta con un plazo determinado la restauración de la misma, mediante una resolución que tiene carácter ejecutivo, y es de obligado cumplimiento".

La próxima semana se visitará la zona para comprobar si la restauración del Soto destruido ha comenzado. "Si se siguen sin retirar las toneladas de tierra aportadas de forma ilegal, así como si no se realiza la plantación, tal y como obliga la resolución del propio Ayuntamiento de Calahorra, se ejercerán las acciones legales necesarias y se solicitará una investigación a fondo sobre este asunto y sus derivadas".