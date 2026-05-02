Ecologistas en Acción La Rioja alegan a Plan de Incendios Forestales y piden "cambio en modelo de gestión de territorio"

Archivo - Imagen de archivo de un incendio en el Monte Yerga - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de La Rioja ha presentado alegaciones al Plan de Incendios Forestales de la comunidad, al tiempo que ha reclamado "un cambio de modelo en la gestión del territorio", como señala el colectivo en un comunicado.

Así, la asociación ha registrado alegaciones al Plan General de Protección contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, advirtiendo de "la creciente gravedad del riesgo de incendios forestales de gran magnitud, especialmente en las zonas de montaña del Sistema Ibérico".

Señalan que "el territorio riojano se encuentra en un momento crítico como consecuencia de procesos acumulados durante décadas: el abandono del medio rural, la desaparición progresiva de cultivos agrícolas tradicionales, la reducción de la ganadería extensiva -especialmente de ovino y caprino- y la disminución de los aprovechamientos forestales".

Todo ello, aseguran, "ha favorecido una expansión continua de la vegetación leñosa (matorrales y masas forestales), generando paisajes homogéneos con elevada carga de combustible".

Según Ecologistas en Acción, "esta acumulación de biomasa, unida a condiciones meteorológicas cada vez más extremas derivadas del cambio climático, está creando el escenario propicio para incendios forestales de alta intensidad, rápida propagación y muy difícil extinción".

En este contexto, la organización subraya que "el actual modelo centrado prioritariamente en la extinción resulta insuficiente si no se acompaña de una política decidida de prevención basada en la gestión activa del territorio".

Entre las principales propuestas incluidas en las alegaciones, destacan:

El incremento significativo del presupuesto destinado a la selvicultura preventiva, con el objetivo de duplicar la superficie de actuación en cortafuegos, desbroces y fajas auxiliares.

La creación de un modelo de paisaje en mosaico agroforestal que combine de forma equilibrada bosques, matorrales, pastizales y cultivos, reduciendo así la continuidad del combustible vegetal.

El refuerzo de los tratamientos selvícolas para disminuir la densidad de las masas forestales, especialmente en formaciones monoespecíficas, y favorecer ecosistemas más diversos y resilientes.

El impulso decidido a la ganadería extensiva como herramienta fundamental en el control de la biomasa, mediante el apoyo a explotaciones y la integración del pastoreo en las labores de mantenimiento del territorio.

La puesta en marcha urgente de los Planes de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales (PAMIF) y de los Planes de Autoprotección (PAIF), especialmente en los municipios con mayor nivel de riesgo.

La adopción de medidas en la interfaz urbano-forestal, incluyendo la creación de fajas de seguridad y la mejora del mantenimiento del entorno de los núcleos de población.

La limitación del crecimiento urbanístico en zonas forestales de alto riesgo de incendio.

Asimismo, la organización alerta de que el abandono de los usos tradicionales en el entorno de los núcleos rurales está incrementando la vulnerabilidad de la población frente a posibles incendios, al desaparecer las áreas agrícolas y ganaderas que actuaban históricamente como zonas de transición y protección.

Como propuesta de carácter estratégico, Ecologistas en Acción plantea la necesidad de impulsar un Pacto de Región a medio y largo plazo que permita redefinir el modelo de gestión de los montes de La Rioja.

Este pacto debería integrar las políticas forestales, agrarias y de desarrollo rural, y vincular la prevención de incendios con la lucha contra la despoblación.

La organización concluye que, sin una intervención decidida sobre las causas estructurales del problema, los grandes incendios forestales seguirán siendo inevitables, con consecuencias cada vez más graves tanto para el medio natural como para las poblaciones rurales.