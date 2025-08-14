La caída de un rayo provoca diferentes focos de incendio entre Mansilla, Collado Grande y Munilla (La Rioja) - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de La Rioja dice que "algo falla en el sistema de prevención de los incendios". En un comunicado, recuerdan que el 12 de agosto fue un día "nefasto" para la región "en cuanto a incendios forestales se refiere".

"Se produjeron unos 8 incendios, el más grave fue el del barranco del Rigüelo en Mansilla de la Sierra, donde se quemaron unas 40-50 hectáreas, pero pudieron ser muchas más en una zona muy forestal, el resto fueron o bien en zona de montaña: Munilla, Collado Grande en Viniegra de Abajo, o bien en zonas del valle como Gimileo, Fonzaleche (agrícola), Treviana o Calahorra-Rincón de Soto (agrícola). Afortunadamente todos ellos o fueron apagados o se encuentran controlados.

Ello les ha llevado a señalar que el sistema de extinción de incendios "funciona", por lo menos "a este nivel de pequeños incendios, teniendo unos grandes profesionales a su cargo, y un sistema operativo con medios y personal bien engrasado". El fuego "se controla en sus primeros estadios. Sin embargo el que se den al mismo tiempo tantos incendios también nos informa de que algo falla en el sistema de prevención de los incendios", ha añadido el colectivo ecologista.

"A nuestro entender las causas, aparte de las más generales ligadas al cambio climático con las consecuentes olas de calor y al gran crecimiento vegetal fruto de una primavera muy lluviosa, radica en la normativa de prevención de incendios forestales", han apuntado.

La Resolución de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, 779/2024, de 18 de junio, por la que "se establecen limitaciones para la realización de determinadas actividades en base al riesgo de incendio forestal relajó los índices de riesgo de incendio y las medidas de protección existentes hasta entonces".

Ecologistas en Acción ha señalado que "primero se inventó un índice: el IPOGIF (Índice Potencial de Gran Incendio Forestal) que intentaba adaptar a la realidad territorial de La Rioja el índice utilizado anteriormente de la AEMET, pero que lamentablemente en la práctica califica el riesgo de incendio muy por debajo al proporcionado por la AEMET y también a las condiciones observables de altas temperaturas, sequedad y viento".

Por ejemplo el día 12 de agosto el riesgo en la montaña riojana más forestal era "alto" o "muy alto" según IPOGIFT, cuando AEMET lo identificaba como "extremo". "Algo de razón tendría la Agencia Estatal en valorar de esta forma el riesgo cuando hubo bastantes incendios ese día. Esto se repite casi siempre y es muy fácil de comprobar acudiendo a las previsiones que hace el Gobierno de La Rioja en su página web y a las de AEMET", ha reseñado.

Pero no solo es la aplicación de un nuevo índice de riesgo, "lo que nos preocupa, sino que en la citada Resolución 779/2024 de limitación de actividades por riesgo de incendio forestal se bajan las exigencias y se realiza una regulación claramente sesgada a favorecer determinado tipo de actividades, incluidas aquellas donde se utilice maquinaria agrícola en La Rioja, aunque el riesgo sea muy extremo".

DICEN QUE EL USO DE COSECHADORAS "SE PERMITE SIEMPRE"

La mayor parte de las actividades que "no sean del sector primario están prohibidas con riesgo extremo o superior en zonas de peligro, excepto el uso de cosechadoras, empacadoras, y otras máquinas capaces de producir chispas, eso si bajo unas condiciones especiales".

El uso de cosechadoras "está permitido siempre, no se prohíbe, ya sea el riesgo de incendio muy alto o extremo, dentro o fuera de zonas de peligro. Lo mismo ocurre si se utiliza maquinaria forestal que no sean desbrozadoras o cuando se empleen ahumadores en apicultura".

Por ello, se preguntan si "no deberían estar todas estas actividades prohibidas si el riesgo es extremo y se encuentran dentro de una zona de peligro". Para su colectivo, lo tendrían que estar.

"Con estas medidas que reducen la valoración del riesgo en pro del desarrollo de determinadas actividades económicas, se favorece la posibilidad de iniciar conatos de incendio lo que representa un grave peligro al poder transformarse algunos de ellos en incendios mayores", han destacado.

Finalmente, Ecologistas e Acción han indicado que "con ello se desprotegen los terrenos forestales, y en muchas ocasiones también los agrícolas, asi como la rica biodiversidad que atesoran, poniendo en peligro, además de nuestro patrimonio natural, la seguridad de personas, bienes y profesionales".