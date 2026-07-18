Economía.- Bodegas Riojanas completa su plan de reestructuración y el inversor Gevisa Wine Capital adquiere el 90%

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MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Riojanas ha completado su plan de reestructuración, que incluye la operación de reducción de capital y aumento simultáneo por compensación de créditos para la entrada de Gevisa Wine Capital en el capital de la sociedad, de tal manera que la compañía inversora ha adquirido el 90% de las acciones, mientras que los actuales accionistas mantienen el 10% restante, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por un lado, el capital social de Bodegas Riojanas se redujo de 3,8 millones de euros a 505.731 euros, por la disminución del valor nominal de sus más de cinco millones de acciones en circulación, mientras que simultáneamente se ha incrementado este capital en 5,05 millones de euros a través de la emisión de unos 45 millones de acciones.

Igualmente, se ha ejecutado el cese de los anteriores miembros del consejo de administración de la compañía y sus filiales y se ha nombrado a nuevos consejeros en Borisa, empresa matriz.

En concreto, Ricardo Arambarri Pérez pasará a ser presidente del consejo y Isabel García, Fernando Martínez --nombrado tambien como consejero delegado-- y Raúl Acha Salazar serán los nuevos miembros del consejo de administración.

La compañía tiene previsto inscribir estos acuerdos en el Registro Mercantil en los próximos días y solicitará a las Bolsa de Madrid y Bilbao la admisión a negociación de las nuevas acciones.

Bodegas Riojanas obtuvo la homologación judicial de su plan de reestructuración, tras una resolución dictada el pasado 29 de junio por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Logroño.