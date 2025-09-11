Educación por Palestina La Rioja vuelve a las aulas de Primaria y Secundaria

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Educación por Palestina La Rioja, colectivo formado por docentes de numerosos centros educativos de la comunidad y personal de las AMPAs, retoma su actividad con el inicio del curso escolar.

Nos recuerdan que la infancia y juventud gazatí sigue viéndose privada del derecho humano a la educación y no volverá a las aulas este curso. Y aún más grave, más de 18.000 menores asesinados en Gaza, tantos como escolares de Primaria en toda la comunidad de La Rioja, no volverán a la escuela nunca.

En una reunión celebrada la tarde del pasado 9 de septiembre en el IES Comercio, el colectivo ha acordado continuar desarrollando acciones que den continuidad a las concentraciones llevadas a cabo en los centros educativos durante el final del curso pasado, con un seguimiento masivo por parte de la comunidad educativa riojana.

"La situación en Gaza es más dramática si cabe que hace unos meses y empeora por momentos. Por ello, la comunidad educativa no puede mirar para otro lado y tiene la obligación de sumarse a las reivindicaciones sociales que se vienen desarrollando en los últimos meses y años desde colectivos muy diversos".

Los objetivos "siguen siendo claros: concienciar al alumnado y a la comunidad educativa respecto al origen y la magnitud del genocidio que se está viviendo en Palestina, formar alumnado comprometido socialmente, fomentar actitudes en pro de la paz y los derechos humanos - de acuerdo con los principios de la actual ley educativa, LOMLOE - y exigir a las autoridades que se pongan en marcha todos los mecanismos posibles para parar el genocidio que sufre la población de Gaza".

Para ello, durante el presente curso escolar se seguirán realizando actividades en las aulas y se coordinarán acciones mediáticas entre todos los centros de educación Primaria y Secundaria que deseen sumarse, "que seguramente serán muy numerosos teniendo en cuenta la gran cantidad de docentes implicados en el colectivo".