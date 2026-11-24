La Policía Nacional alerta sobre las cuentas 'curis' entre los más jóvenes - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 24 de noviembre, la resolución de la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos ante perfiles anónimos en redes sociales que difundan contenidos vejatorios hacia miembros de la comunidad educativa, conocidos coloquialmente como cuentas 'curis'. Las instrucciones no modifican el marco normativo vigente.

El Decreto 39/2025, de 26 de agosto, que regula la convivencia en los centros educativos de La Rioja, ya permite corregir las conductas realizadas fuera del recinto escolar, incluidas las que se producen a través de redes sociales, cuando afectan a miembros de la comunidad educativa, y el Protocolo de actuación en casos de acoso escolar, actualizado en 2023, contempla expresamente el ciberacoso.

Lo que hace esta resolución es concretar cómo deben aplicarlos los centros ante las cuentas 'curis', con pasos y plazos comunes para que todos actúen de la misma manera.

Estas instrucciones, que entran en vigor mañana, 25 de noviembre, se aplicarán cuando el perfil, la cuenta o la publicación esté vinculado al centro o afecte a miembros de su comunidad educativa, bien por utilizar su denominación, siglas, logotipo o imágenes, bien por referirse al alumnado, profesorado u otro personal del centro que resulte identificable, aunque no se le mencione por su nombre.

Desde que tenga conocimiento de los hechos, la dirección del centro adoptará las medidas inmediatas de protección y atención a las personas afectadas que resulten necesarias.

Dejará constancia de los hechos mediante acta escrita y custodiará las evidencias con acceso restringido, sin difundirlas, para que puedan servir como prueba.

Además, valorará el contenido de las publicaciones e informará a la Inspección Técnica Educativa.

Cuando existan indicios de delito, lo trasladará de forma simultánea al Ministerio Fiscal y a la Consejería de Educación.

Para valorar el contenido, la resolución distingue entre las publicaciones de carácter humorístico sobre la vida escolar en las que no se identifica a ninguna persona, que darán lugar únicamente a actuaciones educativas, y las que ridiculizan, humillan o exponen a una persona identificable, que podrán ser corregidas conforme a la normativa de convivencia, aunque se hayan realizado fuera del centro.

Son los contenidos con indicios de delito, como amenazas, acoso reiterado, montajes con imágenes o contenidos de carácter sexual, violento o discriminatorio, los que se trasladarán al Ministerio Fiscal.

Y cuando las publicaciones apunten a posibles situaciones de violencia o conductas impropias hacia menores, se adoptarán de inmediato las medidas de protección, sin esperar a su confirmación.

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS, AL PROFESORADO Y AL ALUMNADO

Realizadas estas actuaciones, la dirección del centro informará al profesorado y, cuando haya personas identificables afectadas, enviará a las familias, a través de Racima, una comunicación que podrá limitarse a los grupos, cursos o etapas afectados y que en ningún caso identificará el perfil, a las personas afectadas ni a los presuntos responsables, ni describirá el contenido de las publicaciones.

Asimismo, la dirección convocará un claustro extraordinario.

Tras el claustro, cada tutor o tutora trabajará el tema con su grupo, en el marco del Plan de Acción Tutorial: la diferencia entre el humor y la humillación y las consecuencias de crear, alimentar o difundir este tipo de perfiles.

Además, el alumnado contará con un cauce confidencial para aportar información o reconocer su participación en los hechos, lo que se tendrá en cuenta como atenuante.

El centro podrá adoptar medidas correctoras cuando el alumno o alumna responsable de la publicación haya sido identificado, una identificación que, en el caso de los perfiles anónimos, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos judiciales.

Las conductas se calificarán conforme al decreto de convivencia escolar, distinguiendo entre quien crea o gestiona el perfil, quien aporta contenidos y quien se limita a difundirlos.

En los casos más graves podrá llegarse al cambio de centro, que requerirá el informe previo de la Inspección Técnica Educativa.

El profesorado y el resto del personal del centro afectados por estas publicaciones contarán con el asesoramiento jurídico de la Administración, en los términos establecidos en la normativa vigente.

La denuncia penal corresponde a la persona afectada, que podrá estar acompañada por el equipo directivo o por la Inspección educativa.

Además, la dirección del centro o las personas afectadas podrán solicitar la retirada de los contenidos directamente a la red social o servicio en que se hayan publicado y, si se trata de contenidos sexuales, violentos o de imágenes manipuladas, especialmente de menores, a través del Canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos.