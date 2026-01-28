Educación "respeta y acata" el pronunciamiento judicial sobre el uso del velo por una alumna del IES Sagasta

Archivo - Eman momentos antes de entregar las firmas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja "respeta y acata, como no puede ser de otro modo", la Sentencia dictada por la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Logroño, referida al uso del velo por parte de una alumna del IES Sagasta de Logroño.

Un fallo, recuerda el Ejecutivo regional en una nota, "en el que estima en parte el recurso contencioso-administrativo de protección especial de derechos fundamentales interpuesto por una alumna del IES Práxedes Mateo Sagasta y declara que la decisión del centro por la que se le impedía el uso del hiyab durante las clases vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa de la alumna, incurriendo en nulidad".

En este sentido, desde la Consejería se recalca que "es preciso subrayar que, ante la ausencia de una normativa estatal común y un criterio único para todos los centros educativos, el Gobierno de La Rioja siempre cumple con la legalidad, tal y como ha hecho hasta ahora y seguirá haciendo, una vez conocido este pronunciamiento".

Así, indica que "conforme a la propia sentencia, "la respuesta que, hasta la fecha, habían venido dando los tribunales españoles a esta cuestión ha sido, en general, dar primacía a la potestad de autoorganización del Centro como una manifestación del derecho a la educación proclamado en el art. 27 de la Constitución Española", motivo por el que hasta este pronunciamiento, sin una normativa estatal común, esta decisión ha recaído en los propios centros docentes a través de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF)".

"En cuanto se tuvo conocimiento del contenido de esta sentencia, se trasladó a la dirección del IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño para su cumplimiento a partir de hoy, día 28 de enero", finaliza el comunicado de la Consejería.