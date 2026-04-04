La educadora social especializada en adolescentes Sara Desirée Ruiz vuelve a Logroño para hablar de comunicación

Archivo - La educadora social y escritora Sara Desirée Ruiz - JAVIER OCAÑA - Archivo

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La educadora social especializada en adolescentes, y escritora, Sara Desirée Ruiz volverá a Logroño el próximo 16 de abril con el taller 'Aprende a Comunicarte con personas adolescentes', organizado por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Rioja.

Sara Desirée Ruiz (Granollers, 1979) es diplomada en Educación social por la Universitat de Girona y postgraduada en Diseño y gestión de programas educativos en el tiempo libre juvenil. Está especializada en adolescentes, con los que trabaja desde hace más de veinte años.

Su último libro 'En esta casa mando yo, y punto: Cómo comunicar y establecer límites sanos en la adolescencia' llega después de 'Lo que dejan las madres'; 'Te necesita aunque no lo parezca'; y 'El día que mi hija me llamó zorra'.

"Para conseguir que las personas adolescentes confíen en nosotras debemos aprender la forma de comunicarnos con ellas como necesitan", ha señalado Ruiz.

En esta conferencia, ha avanzado, se aprenderán "pautas prácticas para mejorar la comunicación, conseguir que confíen en ti y reforzar vuestra relación".

"Aprenderás a preparar la casa para la adolescencia, a escucharlas y a ayudarlas a entender las experiencias que van viviendo", ha indicado.

JORNADAS FORMATIVAS DE FAPA

Su presencia se encuadra dentro de las XL Jornadas Formativas de FAPA Rioja 'Adolescencia, acompañando en el aprendizaje', que también contarán con la presencia, el 7 de mayo, de María Zalbidea con el taller 'Pantallas, límites y valores. Cómo educar en digital'.

Consultora de tendencias y comunicación, es autora del libro 'Cosiendo la brecha digital'. Lleva más de veinte años trabajando entre la comunicación, la innovación y la educación digital.

En 2015, inspirada por su experiencia como madre de cuatro hijos, lanzó el blog 'Cosiendo la brecha digital'; un espacio dedicado a ayudar a las familias a construir hábitos digitales saludables y gestionar de manera consciente el uso de la tecnología en el hogar. Este proyecto culminó en 2021 con la publicación de su libro.

"Vivimos en una sociedad multipantalla que avanza más rápido que nuestras certezas. Móviles cada vez antes, redes sociales, inteligencia artificial y muchas preguntas en casa", ha señalado.

En su taller, ha avanzado, se hablará "de límites que protegen, de valores que orientan y de cómo acompañar a nuestros menores sin invadir".

"Reflexionaremos sobre hábitos, riesgos reales, identidad digital, bienestar y sobre cómo poder dar un ejemplo adulto. Cada familia saldrá con criterios claros y un plan digital familiar sencillo y aplicable a su realidad. Porque educar en digital no es controlar más, es educar mejor", ha resaltado.

Las jornadas se desarrollarán en horario de 19,00 a 20,30 horas, en el Salón de Actos del Insituto de Enseñanzas Secundarias (IES) La Laboral. Información e inscripciones en la web de FAPA Rioja.