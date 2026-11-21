El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, mantiene un encuentro con la Junta Directiva de Rioja Digital para abordar el despliegue de la Estrategia de Digitalización de la Comunidad Autónoma - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, acompañado por el director general de Sociedad Digital, Francisco Javier Ridruejo, ha mantenido esta semana un encuentro con la Junta Directiva de La Rioja Digital con el fin de abordar los próximos pasos para el despliegue de la Estrategia de Digitalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2026-2030.

La reunión "da continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos meses con el sector tecnológico riojano" en el marco del proceso de elaboración de esta hoja de ruta en el que La Rioja Digital ha participado en esta fase a través de distintas reuniones de trabajo, aportando el conocimiento y la experiencia de sus empresas y profesionales.

Alfonso Domínguez ha destacado precisamente la importancia de mantener esta colaboración en la siguiente etapa.

"La participación nos ha permitido escuchar, contrastar prioridades y enriquecer la Estrategia, y a partir de ahora queremos seguir contando con el conocimiento, la experiencia y la capacidad innovadora del sector tecnológico para que sus objetivos se traduzcan, una vez aprobada, en proyectos concretos que mejoren los servicios públicos y contribuyan a la transformación digital de La Rioja".

El propósito es que la Administración "contribuya a crear las condiciones necesarias para que las empresas riojanas puedan crecer y desarrollar su actividad".

El consejero ha añadido que la inteligencia artificial es una de las grandes oportunidades para "mejorar la productividad, tanto en el funcionamiento de la propia Administración como en el conjunto del tejido empresarial".

Para ello, el Gobierno regional quiere "impulsar su incorporación a los servicios públicos y facilitar que las pequeñas y medianas empresas riojanas puedan acceder a herramientas y procesos de inteligencia artificial mediante la colaboración con el sector tecnológico".

Así, ha incidido, la Estrategia debe servir también para apoyar las iniciativas y proyectos de las propias empresas, situándolas en el centro de la colaboración con el Ejecutivo regional, poniendo a su disposición los recursos y el acompañamiento necesarios para favorecer su desarrollo.

Una estrategia participada El Gobierno de La Rioja presentó el pasado mes de junio las líneas maestras de la Estrategia y abrió un proceso participativo para incorporar las aportaciones de empleados públicos, sociedad civil y tejido productivo.

El Ejecutivo planteó entonces este proceso como una pieza esencial para construir un proyecto compartido y adaptado a las necesidades de La Rioja.

Las aportaciones recogidas durante esta fase han permitido evolucionar, concretar y ordenar el planteamiento inicial hasta configurar la propuesta actual, estructurada en cuatro grandes ejes de actuación que orientarán la transformación digital de La Rioja hasta 2030.

Estos cuatro ejes se centran en impulsar la transformación digital de la Administración y los servicios públicos riojanos; capacitar, acompañar y desarrollar el talento digital; innovar desde los servicios públicos; y universalizar las infraestructuras digitales.

"El objetivo es pasar de la planificación a la acción y aprovechar la tecnología para simplificar, ganar eficiencia y prestar mejores servicios a ciudadanos y empresas", ha concluido el consejero.