Ejecutivo riojano justifica derogar moratoria para instalar macrogranjas porque están protegidas por la Ley del Paisaje

Archivo - EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, ALFONSO DOMÍNGUEZ, EN RUEDA DE PRENSA - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha destacado que la decisión de derogar la moratoria para instalar macrogranjas en La Rioja se respalda en que la regulación para cualquier tipo de instalación de este tipo de actividad "ya está perfectamente protegida por la Ley del Paisaje".

Con estas palabras ha respondido el portavoz regional a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Al respecto, explica, "la regulación anterior ya no tenía sentido porque había quedado obsoleta".

En concreto, el Gobierno de La Rioja ha impulsado a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2027 la eliminación de la moratoria a las macrogranjas vigente en la región, una decisión que ha generado rechazo en ciertas formaciones políticas como IU o en colectivos ecologistas.

Desde el Ejecutivo justifican esta decisión porque la regulación "está perfectamente protegida por la Ley del Paisaje" que ya establece cuáles son las regulaciones de protección de nuestro territorio y de las estructuras de acción desde el punto de vista de este tipo de instalaciones.

Lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido, por tanto, "corregir una situación de superación de esa moratoria".

MACROGRANJA DE CERDOS EN PRADEJÓN

Por su parte, y con respecto a la posibilidad de crear una macrogranja de cerdos en Pradejón, en la que también hay opiniones divididas al respecto, el portavoz ha explicado que "el Gobierno de La Rioja siempre se comporta de manera prudente, profesional y sujeta a los criterios técnicos en cada uno de los proyectos".

Como ha reconocido, al Ejecutivo le preocupa "proteger el paisaje, los estándares de calidad ambiental y de protección del territorio urbanístico". Por lo tanto, ahora mismo "está todo en tramitación y se analizará junto con los informes para tomar una posición".