Ejecutivo riojano ofertará a centros educativos más de 3.690 plazas de itinerarios interpretativos y actividades

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, reanudará esta primavera la programación escolar de educación ambiental e interpretación del patrimonio natural y cultural, dando continuidad a la desarrollada durante el otoño y completando así la oferta del curso, en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja).

Los centros ya pueden inscribirse en la oferta educativa del programa 'Pasea La Rioja' que para la campaña de primavera ofrecerá 3.695 plazas e incluye dos propuestas: una basada en itinerarios interpretativos por los espacios naturales de la región y otra pensada para que el alumnado conozca y ponga en valor el entorno natural más próximo a su centro, la biodiversidad que alberga y los trabajos que se desarrollan para su cuidado y protección y que estará dinamizada por el grupo de Agentes Forestales de la Comunidad Autónoma especializados en educación ambiental.

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el próximo 28 de febrero.

Esta iniciativa responde a uno de los objetivos prioritarios del PAEAS La Rioja: facilitar la integración de la educación ambiental en el sistema educativo en todos sus niveles, promoviendo el conocimiento, el respeto y la conservación del entorno natural.

OCHO PASEOS INTERPRETATIVOS ESCOLARES

¡Hoy nos vamos de excursión! El contacto del alumnado con los entornos naturales de la región es uno de los objetivos del Gobierno de La Rioja en materia de educación ambiental, por lo que se han diseñado diferentes experiencias que les ayuden a interpretar y comprender los valores naturales y culturales de los territorios que visitan.

Bajo el título genérico de '¡Hoy nos vamos de excursión!' se ofertan 8 itinerarios interpretativos en diferentes espacios naturales: la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera (con actividades en Villoslada de Cameros, San Andrés de Cameros y la Venta de Piqueras), el Alto Najerilla (con itinerarios en Brieva de Cameros, incluyendo el Centro Ictiológico de la Piscifactoría, y Ventrosa de la Sierra) y la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos Alhama, con un itinerario por el entorno del Camino Verde del Alhama que incluye la visita al yacimiento arqueológico Contrebia Leukade y a su Centro de Interpretación.

Estos itinerarios están concebidos como jornadas completas de aprendizaje al aire libre, en las que el alumnado puede disfrutar, compartir y participar activamente en el entorno natural. Las actividades tienen una duración aproximada de entre tres y cuatro horas y permiten, además, que los grupos permanezcan en el espacio natural para comer y disfrutar de tiempo libre antes del regreso.

La campaña de primavera se desarrollará entre el 23 de marzo y el 12 de junio, con un total de 47 itinerarios interpretativos que ofrecerán 2.820 plazas para alumnado de 5º y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. En el conjunto del curso escolar, la oferta alcanza las 4.860 plazas.

ACTIVIDAD CON LOS AGENTES FORESTALES DE LA CAR

Por cuarto curso consecutivo, el grupo de Agentes Forestales de la CAR especializado en educación ambiental guiará al alumnado de Primaria en actividades que les ayuden a conocer un poco mejor el entorno natural y algunas de las labores que se llevan a cabo para su cuidado y protección desde la administración riojana.

La actividad 'Agente Forestal por un día' consiste en un recorrido desde el propio centro educativo hasta un lugar de interés natural buscando acercar al alumnado de los centros educativos riojanos a su entorno natural próximo, fomentando la observación directa, la curiosidad y el respeto por el entorno, así como el conocimiento de la flora, la fauna y las funciones que desempeñan los Agentes Forestales.

Esta propuesta, de una duración aproximada de entre 3 y 4 horas, se ofrece en los entornos de Logroño y Bajo Iregua, Haro, Calahorra, Arnedo y Nájera, y está dirigida a alumnado de 5º de Primaria. La actividad se desarrollará entre el 9 de abril y el 12 de junio, completando un total de 875 plazas disponibles durante el curso.

Con estas dos propuestas, integradas en el programa 'Pasea La Rioja', el Gobierno de La Rioja completa su oferta escolar de educación ambiental para la primavera. Toda la información detallada y el acceso al formulario de inscripción están disponibles en la página web https://pasea.larioja.org/escolares.