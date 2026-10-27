Ejecutivo riojano sitúa la política fiscal como clave para apoyar familias y proteger su capacidad adquisitiva - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La política fiscal que tiene en cuenta la crianza de los hijos, los ingresos disponibles y el acceso a la vivienda es una de las herramientas claves para apoyar a las familias, proteger su capacidad adquisitiva y contribuir al bienestar de los hogares.

Así lo ha destacado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, hoy, día 27, durante su intervención en la mesa redonda 'Modelos de fiscalidad en apoyo a las familias', enmarcada en el 'II Congreso Internacional de Políticas con Impacto en Familias' que se celebra hasta mañana en Logroño organizado por la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja.

Alfonso Domínguez ha incidido en que "una fiscalidad útil y responsable es esencial para acompañar a quienes más lo necesitan y para estimular el desarrollo y la cohesión territorial" y, en este sentido, "la política tributaria del Gobierno regional, que ha impulsado 14 rebajas fiscales en lo que va de legislatura, actúa como un eficiente escudo fiscal que protege la capacidad adquisitiva de las familias, favorece la actividad y el crecimiento económico, y devuelve el esfuerzo de los contribuyentes, trabajadores y empresas".

Asimismo, el consejero ha explicado que las nuevas deducciones autonómicas aplicadas en el IRPF y las medidas adoptadas en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados "nos permiten adecuar y ajustar los tributos a las distintas circunstancias personales y familiares de los contribuyentes, y abordar qué papel pueden y deben desempeñar los tributos ante gastos relevantes para los hogares, como la crianza de los hijos o el acceso a la vivienda".

Así, y como ejemplo de adaptación de la política fiscal centrada en aliviar el bolsillo de los ciudadanos y proteger a las familias, Alfonso Domínguez ha destacado que el próximo 1 de enero entrará en vigor la deflactación automática de los tramos autonómicos del IRPF y de los mínimos personales y familiares, dado que la tasa inflación superará el 3 % al cierre de este año, lo que beneficiará a aproximadamente 193.406 contribuyentes.

Además, el Gobierno regional "seguirá profundizando en medidas fiscales de apoyo a las familias y en la política de bajos impuestos que protege a los riojanos, que ha permitido que nos consolidemos entre las comunidades de régimen común con menor presión fiscal de toda España, acercándonos al propósito de conseguir ser la autonomía con menor fiscalidad del país para mejorar el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos riojanos".