Ejecutivo riojano ve que el acuerdo regularización migrantes debería haberse hecho en el Congreso con diálogo y consenso

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, se ha mostrado crítico con el pacto conocido ayer entre el Gobierno de España y Podemos para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. Considera que una decisión de este tipo "se debería adoptar con consenso y con diálogo en el Congreso de los Diputados" y no por decreto.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, Domínguez considera que es en el Congreso "donde se pueden encontrar consensos. Ahí es donde se pueden encontrar acuerdos entre las fuerzas políticas para acometer este tipo de procesos".

Pero aún así, prosigue, "más allá de especulaciones que se han hecho en las últimas horas tras conocer esta iniciativa del Gobierno de España, esperaremos para ver el texto concreto para saber cuál es la situación real de nuestra ccaa".

Reiterando, eso sí, "que al Gobierno de La Rioja nos parece mejor que las decisiones se adopten con consenso y con diálogo allá donde están representados todos los ciudadanos españoles".