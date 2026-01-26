Los embalses en La Rioja suben al 37,43% de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 37,43 por ciento de su capacidad tras tener un aumento de su volumen de ocupación, que hace un semana se encontraba en el 36,36 por ciento de su capacidad total.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 50,2 por ciento de Mansilla y el 28 de González Lacasa, pasando por el 34,1 de Pajares.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 34 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 50,2 por ciento. De este modo, ha subido 2,07 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 20,07 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 12 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 34,1 por ciento. Cuenta con 0,25 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 11,66 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 9,2 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 28 por ciento. Tiene 0,25 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 10,96 hectómetros cúbicos menos.