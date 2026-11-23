Archivo - Embalse de Mansilla con la presa al fondo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos han aumentado su nivel en la última semana y se encuentran al 36,6 por ciento de su capacidad, cuando hace siete días estaban al 28,5 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 30,3 por ciento de González Lacasa y el 34,8 de Pajares, pasando por el 44,9 por ciento de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 30,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 44,9 por ciento. De este modo, ha subido en 11,59 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 9,41 hectómetros cúbicos más.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 12,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 34,8 por ciento. Cuenta con 0,25 héctometros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 3,14 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 10 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 30,3 por ciento. Tiene 2,14 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 2,97 hectómetro cúbicos más.