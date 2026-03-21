Empleo destina 100.000 euros en ayudas para la contratación de personas cuidadoras cualificadas y empleadas del hogar

Archivo - Una trabajadora doméstica realiza tareas del hogar en una casa particular - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las ayudas destinadas a la contratación laboral de personas cuidadoras cualificadas y a personas empleadas del hogar en situación de desempleo, así como a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, para las que se destina 100.000 euros.

El Gobierno de La Rioja ha explicado que, a través de estas ayudas, facilita la conciliación de la vida laboral y personal, a la vez que fomenta la creación de puestos de trabajo en el ámbito doméstico. Además, también se subvenciona la reducción horaria en el puesto de trabajo, lo que permitirá a los progenitores y responsables proporcionar la atención adecuada que requieren los hijos menores de 14 años y las personas con dependencia.

Pueden beneficiarse de estas ayudas personas trabajadoras por cuenta ajena, con un contrato de trabajo en vigor a tiempo completo, y las personas trabajadoras autónomas que realicen una contratación laboral indefinida o la conversión de un contrato temporal en indefinido de personal cuidador cualificado y empleado del hogar para atender las necesidades de cuidados de su unidad familiar.

Personas trabajadoras con un contrato de trabajo en vigor a tiempo completo en empresas o entidades privadas que reduzcan su jornada de trabajo para hacerse cargo de los cuidados directos de su unidad familiar, excluyendo los trabajadores al servicio de las administraciones públicas.

Las personas trabajadoras en el régimen especial de autónomos que suspendan su actividad profesional para hacerse cargo de los cuidados directos de su unidad familiar. Se incluye tanto la persona solicitante como su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva deberán disponer de un contrato laboral a jornada completa para los mismos hijos o persona dependiente con responsabilidad compartida.

Las contrataciones o reducción de la jornada de trabajo para cuidado de hijos menores de 14 años, o hasta 18 en caso de diversidad funcional, o de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 50 por ciento o con dependencia a cargo de la persona solicitante, deberán producirse desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026.

El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2026. Todos los trámites necesarios pueden realizarse en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja a través del enlace 'Ayudas a la contratación de cuidadores'.