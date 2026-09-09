La empresa 'Formatt' invertirá 80 millones de euros y creará 100 nuevos empleos en Calahorra

El Presidente Del Gobierno De La Rioja, Gonzalo Capellán, Visita La Empresa 'Formatt' De Calahorra - GOBIERNO RIOJANO

CALAHORRA (LA RIOJA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, día 9, durante la visita a las instalaciones que Formatt Building Products Spain SAU está ultimando en el polígono industrial El Recuenco de Calahorra, que "estamos ante uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista de la inversión industrial y económica de nuestra comunidad autónoma, sin duda el más importante de los últimos años". Declarado PIER, el proyecto prevé la creación de 100 puestos de trabajo en 2027 y una inversión superior a 80 millones de euros antes de que finalice 2028.

"Este futuro centro productivo será unos de los más modernos y punteros de este sector en Europa, ya que supondrá la creación de una planta industrial de última generación para la producción de placas ecológicas de yeso laminado y contará con una innovadora línea de reciclaje de residuos de yeso y elementos fabricados a base de yeso", ha explicado.

Ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y por el fundador de BS Group, Nikolay Kaloyanov, junto a otros responsables de esta empresa familiar, como Petar Kaloyanov, director general de Formatt España.

"A partir de La Fortaleza Yesos y Escayolas, en Leza de Río Leza, se ideó todo este proyecto, declarado PIER por el impacto y por la importancia que podría tener esta inversión. Este es uno de los ejemplos de cómo un Gobierno tiene que trabajar activamente para captar inversiones, para facilitar que La Rioja sea un destino ideal para este tipo de proyectos. Y hoy podemos decir que todo sigue un curso extraordinario, ya que el Proyecto está al 85 por ciento del total", ha expresado Capellán en el recorrido por la nave de 45.000 metros cuadrados.

En 2027, fecha en la que está prevista la finalización de las obras y el comienzo del proceso de producción, la empresa tiene el compromiso de generar más de un centenar de puestos de trabajo. "Se trata de una inversión de futuro de una empresa familiar que va a hacer en España su novena instalación, segunda en La Rioja, y opera con veinticinco países, por lo que va a convertir a Calahorra y La Rioja en un centro estratégico de producción de soluciones industriales en el ámbito de la construcción para toda Europa. Por lo tanto, esto también significará que La Rioja seguirá teniendo empresas competitivas, empresas internacionalizadas, empresas que exportan desde La Rioja", ha apuntado.

"Lo que la empresa proyecta desde esta ubicación es construir todo un ecosistema industrial. Hoy vemos la canalización y la evolución de un primer proyecto que va a impulsar otros nuevos proyectos, aportando soluciones a la industria de la construcción en toda Europa", ha concluido.

EMPLEO ANTES DE FINALES DE 2027

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, además de los cien nuevos empleos directos previstos antes del 31 de diciembre de 2027 -muchos de ellos de alta cualificación- y de otros veinticinco más antes del 31 de diciembre de 2028, esta iniciativa también supondrá la empleabilidad de otras 250 personas de forma indirecta, en servicios externos de logística y transporte, asesoría legal, fiscal y técnica.

El PIER contempla también la inversión de más de 80 millones en la adquisición de suelo industrial, proyecto y dirección, suministros, edificaciones y planificación vertical, instalaciones tecnológicas, maquinaria y tecnología, antes del 31 de marzo de 2027, en la superficie de 120.397 metros cuadrados que ocupará la empresa en el polígono.

Sistemas constructivos seguros y sostenibles Formatt Building Products Spain SAU pertenece a BSGC Group, un grupo empresarial familiar búlgaro con amplia experiencia en los sectores de desarrollo, ejecución y gestión de proyectos, construcción, real estate y, sobre todo, en el desarrollo de elementos y sistemas constructivos seguros, ecológicos y sostenibles. Opera en veinticinco países y es líder en el mercado del este de Europa con la empresa TechnoGips.

Es propietaria a su vez de La Fortaleza Yesos y Escayolas, S.L., de Leza del Río Leza (La Rioja), titulares desde 1977 de una concesión minera para la extracción de yeso. En ella extraen, muelen y clasifican el yeso crudo, atendiendo a las necesidades de fábricas de fertilizantes, ofreciendo soluciones a la industria de la construcción, así como aplicaciones en los sectores ganaderos y agrícolas.

Los productos y sistemas que BSGC desarrolla y fabrica tienen como base el yeso, material 100 % reciclable. Esta característica, junto con las grandes cualidades de aislamiento térmico de sus sistemas constructivos, la reducción del peso de los materiales necesarios y la ausencia de necesidad de agua para montar los cerramientos, hace que los conjuntos producidos por BSGC sean una opción destacada para alcanzar los objetivos de transición ecológica en el sector de la construcción.