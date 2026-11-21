Empresas riojanas conocen cómo ASPRODEMA Empleo genera oportunidades laborales para personas con discapacidad - GRUPO ASPRODEMA

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

ASPRODEMA Empleo ha celebrado su primer Café con Empresas, un encuentro organizado junto a la Federación de Empresas de La Rioja (FER) para acercar al tejido empresarial riojano la realidad laboral de las personas con discapacidad intelectual y mostrar las posibilidades de colaboración que ofrece su Centro Especial de Empleo de Logroño.

La jornada ha reunido a representantes de sectores muy diferentes, como la industria alimentaria, el calzado, el vino, el packaging, la hostelería y el marketing digital. También ha contado con la presencia y el apoyo de Ana María Trolla en representación al área de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño.

CONOCER EL TRABAJO DESDE DENTRO

La jornada ha sido inaugurada por Paco Rivero, actual director general del Grupo ASPRODEMA; Maite Seoane Sánchez, responsable del Departamento de Formación, Empleo y RSE de la FER; y Susana Martínez, directora del CEE.

Durante el encuentro, las empresas han recorrido las instalaciones y conocido los trabajos que se desarrollan en ASPRODEMA Empleo, que cuenta con centros en Logroño y Nájera y ofrece servicios profesionales de manipulados industriales, costura y jardinería.

La visita ha permitido conocer los procesos productivos, a las personas que los realizan y los apoyos profesionales con los que cuentan.

EMPLEO, AUTONOMÍA Y OPORTUNIDADES

ASPRODEMA Empleo es un Centro Especial de Empleo de iniciativa social que genera oportunidades laborales para personas con discapacidad, principalmente intelectual.

Actualmente, cuenta con 127 personas trabajadoras, de las cuales 114 tienen discapacidad y 92 discapacidad intelectual. Su actividad permite ofrecer un empleo remunerado, favorecer la autonomía y desarrollar habilidades profesionales, con el acompañamiento de su Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional.

Este primer Café con Empresas ha permitido mostrar que la contratación de sus servicios puede responder a las necesidades de las empresas riojanas y contribuir, al mismo tiempo, a generar empleo para personas con discapacidad.

ASPRODEMA Empleo mantiene sus puertas abiertas a las empresas interesadas en conocer sus instalaciones y estudiar nuevas oportunidades de colaboración.