Un encuentro reflexiona en el CCR en Logroño sobre el vino desde nuevas miradas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Sumillería de La Rioja ha celebrado, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño, 'El vino-Acto 1', un encuentro dirigido a sumilleres y profesionales de hostelería que nace con la intención de abrir nuevas conversaciones en torno al vino y todo aquello que lo rodea.

Se trata de una propuesta diferente, concebida como un espacio de reflexión, inspiración y diálogo para profesionales del sector. Un encuentro que pretende mirar el vino desde una perspectiva más amplia y contemporánea, poniendo el foco no solo en el producto, sino también en la emoción, la cultura, el tiempo, las personas, la memoria o la capacidad del vino para generar experiencias y conectar disciplinas.

Ha sido inaugurada por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el presidente de la Asociación de Sumilleres de La Rioja, Chefe Paniego. Han señalado que la jornada "combinará distintos formatos y experiencias pensadas específicamente para profesionales vinculados al mundo de la sala, la gastronomía y la sumillería, aunque también estará abierta a estudiantes y personas interesadas en descubrir en este universo una posible salida o futuro profesional".

"Todo ello en un contexto donde el vino se abordará desde una mirada transversal y profundamente humana", ha manifestado el concejal de Promoción de la Ciudad.

Paniego ha indicado que este formato "fundamentalmente surge como medio de gratitud hacia las bodegas que están apoyando estos estudios de sumillería". "Queríamos crear este marco para hablar y crear un debate sobre tendencias, sobre consumos, sobre la juventud, sobre el vino en definitiva, y que sea un lugar en el que podamos buscar soluciones y hablar de todo lo que nos importa", ha destacado.

El presidente de los sumilleres ha señalao que "Rioja necesita estar siempre en ese debate continuo sobre lo que tenemos que hacer". "Creo que somos una región la más importante de este país en vino y yo creo que los estudios que estamos haciendo son importantes de cara a que pensamos que siempre la distribución, las bodegas, el enoturismo tiene que tener personas cada vez más cualificadas. Así que, bueno, un evento que viene a sumar en esa formación constante".

Ha contado con la implicación directa de las bodegas y empresas colaboradoras que respaldan actualmente el proyecto de la Escuela de Sumillería de La Rioja: Abel Bouchons, Álvaro Palacios, Bideona, CM Matarromera, CVNE, La Rioja Alta, Marqués de Vargas, Martínez Lacuesta, Muga, Muriel Wines, Ontañón, Rivercap, Roda, Señorío de Líbano, Vintae y Vivanco.