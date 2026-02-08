Enero fue un mes frío y húmedo en La Rioja

Archivo - Paragüas, lluvia en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de enero fue en La Rioja frío en temperaturas y húmedo en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de enero pasado tuvo un carácter ligeramente frío en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de -1,1 grados en Valdezcaray, y de +0,8 grados en Arnedo, con un promedio regional de -0,3 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 4,8 grados.

De este modo, se situa en el puesto número 31 entre los eneros más fríos desde el año 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 6,4 grados, mientras que en el pasado enero, se registraron 5,7 grados, es decir, una anomalía de -0,7 grados, y carácter frío.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de enero pasado en la comunidad fue húmedo, especialmente en la zona de la sierra.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 127% con respecto a las normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 83% en Rincón de Soto y el 166% en Anguiano-Valvanera.

Así, de acuerdo con estos datos, el mes pasado se sitúa decimoquinto en el ranquin de los eneros más húmedos desde el año 1961.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 35,7 mm, mientras que, en el pasado enero, el valor medio ha sido de 40,9 mm, lo que supone una anomalía de +5,2 mm y un porcentaje del 115 por ciento, con lo que en este caso, se considera húmedo.