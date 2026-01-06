Ensaladilla, consomé navideño, lubina con piquillos y Roscón, menú de la comida de Reyes en los hospitales riojanos

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de alimentación de los hospitales riojanos se esfuerzan al máximo estos días para elaborar menús especiales en las fechas más emblemáticas de la Navidad.

Un gran trabajo de todo el personal de los servicios de cocina para que los pacientes ingresados puedan extrañar un poco menos sus hogares en tan entrañables fiestas y puedan degustar menús tradicionales, especialmente de la cocina riojana.

En el Hospital Universitario San Pedro, Hospital de Calahorra, Hospital General de La Rioja y Centro de Salud Mental de Albelda se servirán para la comida de hoy, día de Reyes, ensaladilla, consomé navideño, lubina bilbaína con piquillos y Roscón.

Además de este menú tipo, los centros hospitalarios riojanos siguen adaptando la alimentación a la patología de cada paciente y garantizando, además, opciones sin gluten, adaptadas para personas diabéticas o vegetarianas.

Estos platos festivos se adaptan a las necesidades dietéticas de los pacientes, pero tratando de trasladar en la medida posible los sabores de la navidad a los pacientes ingresados.