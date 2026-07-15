Entender el porqué de un eclipse para disfrutarlo al máximo el próximo 12 de agosto, objetivo de la Casa de las Ciencias

Archivo - Fotografías del eclipse total de sol de 2012, en Isla de Pascua. - JAIME IZQUIERDO - Archivo

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Disfrutar con responsabilidad pero, sobre todo, que los ciudadanos entiendan el próximo eclipse total de sol que se podrá ver desde España el próximo 12 de agosto son los principales objetivos que se marcan desde la Casa de las Ciencias de Logroño con multitud de actividades que permitirán a los logroñeses conocer los secretos de estos hechos excepcionales.

La primera de esas actividades ha tenido lugar este mismo 15 de julio con la charla 'El eclipse del 12 de agosto y otros eclipses históricos en La Rioja', impartida por el presidente de la Agrupación Astronómica regional, Víctor Lanchares. Un acto al que han acudido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el edil de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz.

UN ACONTECIMIENTO ÚNICO

Como ha reconocido Víctor Lanchares "estamos ante un acontecimiento único por la rareza que tienen los eclipses totales de sol vistos desde un lugar determinado. Más o menos la frecuencia es de uno cada 400 años aproximadamente, entonces es una vez en la vida que podemos disfrutar de algo como esto".

"Y se disfruta mejor -prosigue- cuando uno entiende cuál es el fenómeno y, sobre todo, cuando es consciente de que volverlo a ver seguramente sea imposible".

Como ha detallado, un eclipse no es solamente un espectáculo visual, "sino que detrás de él hay mucha ciencia". Ha costado mucho tiempo poder predecirlos con la exactitud con la que contamos hoy en día y, por tanto, su conocimiento ha evolucionado mucho.

"TODA LA POBLACIÓN SE MOVILIZABA"

Lanchares también ha recordado otros de los eclipses más importantes vividos en 1905 y 1860 que se pudieron ver en La Rioja. "Es curioso el interés que despertaron, en esa época que ya había prensa escrita abundante, nos indican que toda la población se movilizaba ante un hecho así".

"Había aglomeraciones en las estaciones de tren, en los sitios donde se podía uno desplazar para ver el eclipse e incluso se decretaron días de fiesta para que la gente pudiera disfrutar del eclipse. Eran acontecimientos que, como ahora, despertaban mucho interés no solo entre los científicos que entonces se desplazaban miles de kilómetros para observarlos sino entre la población de a pie".

En el caso de Logroño, indica, hay constancia de que la zona elegida por los ciudadanos para disfrutar de este fenómeno fue el Monte Cantabria y el del Corvo. "Todo eso está documentado".

SEGURIDAD

Lanchares ha querido aprovechar también para prevenir a los ciudadanos de la importancia de ver el eclipse con seguridad. "No se puede ver el sol con cualquier elemento, no vale una radiografía, un carrete velado o unas gafas de sol convencionales. Lo fundamental son las gafas homologadas, si no se ve con la protección adecuada nos va a dañar la retina y nos la va a quemar casi irreversiblemente para siempre".

Las gafas homologadas se pueden adquirir en muchos sitios, ópticas, farmacias incluso aquí en la Casa de las Ciencias... pero es "el único medio seguro para verlo".

En concreto, el Consistorio ha adquirido 2500 gafas para facilitar que se pueda disfrutar de este fenómeno con total seguridad. Estas gafas se distribuirán en las diferentes actividades programadas en la Casa de las Ciencias durante estas semanas.

Con todo ello espera que el próximo 12 de agosto "tengamos el horizonte oeste despejado" y que la ciudadanía disfrute de este fenómeno.

LA RIOJA Y LOGROÑO, LUGARES PRIVILEGIADOS

Por su parte, el alcalde de Logroño ha recordado que La Rioja será uno de los espacios más privilegiados para disfrutar del próximo eclipse. Por ello destaca la importancia de entender todo lo que rodea a un fenómeno de estas características. "Nosotros estamos aquí para facilitar que ese aprendizaje sea lo más llevadero posible".

Eso sí, Escobar ha querido aprovechar también la oportunidad para recordar a todos los ciudadanos la importancia de observarlo con precaución y seguridad con gafas homologadas.

ACTIVIDADES EN LA CASA DE LAS CIENCIAS

Las actividades en la Casa de las Ciencias comenzaron el pasado fin de semana con un ciclo de proyecciones sobre el fenómeno del eclipse y continúan a lo largo de esta semana con talleres como el de ayer martes 14 de julio 'Deslumbrante', una actividad para público familiar.

Hoy continúan las actividades para niños entre 6 y 8 años, con 'Astronomía: el día que se escondió el Sol' que se celebra de manera simultánea a la charla 'El eclipse del 12 de agosto y otros eclipses históricos en La Rioja' impartida por Víctor Lanchares, el matemático y comunicador científico riojano.

Esta charla se ha centrado en lo genuino de este eclipse y otros hitos y fechas destacadas de la historia en el plano de la astronomía.

EL RINCÓN DEL ECLIPSE

Además de los cuentacuentos, talleres familiares, charlas y coloquios organizados el órgano municipal para estas semanas, la Casa de las Ciencias ha preparado el 'Rincón del Eclipse', un espacio en la biblioteca del edificio en el que se han instalado paneles didácticos, una recopilación literaria sobre astronomía además de un pequeño simulador de eclipses, entre otros.

También en el hall, hay un espacio visible desde fuera con grandes paneles divulgativos y un Solarscope, un simulador interactivo para iniciarse en la observación del Sol por proyección. Para el visionado del eclipse, tal y como se anunció, el Ayuntamiento habilitará los espacios del parking de las Norias y el parque Felipe VI.