El equipo de Extremadura gana la XVI Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades

Ganadores del certamen, equipo de la Universidad de Extremadura. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Universidad de Extremadura, compuesto por los estudiantes Guillermo González Mimbrero, José Briegas Hernández, Abraham de Lucas Díaz, Ana Fernández Cantero e Iván Bonilla Cáceres, se ha proclamado vencedor de la XVI Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades, organizada por la Universidad de Zaragoza.

El tema de debate para esta edición ha sido '¿Está la juventud perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales?', ha informado la Universidad de Zaragoza.

La final se ha celebrado este viernes en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, donde los dos equipos finalistas, Universidad de Extremadura y Universidad de Zaragoza, han debatido ante el jurado sus argumentos a favor y en contra del tema propuesto.

Al comienzo de la jornada, la rectora de la Universidad de Zaragoza y presidenta del Grupo 9 de Universidades, Rosa Bolea, ha destacado el valor formativo de esta competición para los estudiantes: "En una era de titulares de 280 caracteres, vosotros habéis elegido la profundidad, el análisis y la escucha activa".

La Liga de Debate, ha continuado Bolea, "no es solo una competición: es un entrenamiento para la vida, donde se pulen herramientas esenciales como la búsqueda de información veraz, la investigación, la rapidez de réplica y el respeto al adversario, porque confrontar ideas no es confrontar personas".

"En un salón lleno de talento llegado de todo el territorio nacional, la universidad sigue siendo el pegamento que une a una sociedad civilizada. Y a todos los equipos quiero deciros que ya habéis ganado: en seguridad, en conocimiento y en amistades que traspasarán los muros del Paraninfo y de las Cortes de Aragón", ha concluido la rectora de la UZ.

X CERTAMEN "MEJOR DISCURSO" G-9

El torneo comenzó el miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde se celebró el X Certamen 'Mejor Discurso' G-9 con la pregunta: A la hora de salir "Tardeo o Noche". El ganador fue Adrián Ruiz Elvira, estudiante del grado de Ciencias de la Universidad Pública de Navarra y en la jornada final en las Cortes de Aragón volvió a pronunciar su discurso.

El jueves, en el Paraninfo, los equipos de las diez universidades del G-9 fueron disputando las diversas rondas hasta quedar los dos equipos finalistas, la Universidad de Extremadura y Universidad de Zaragoza.

La Liga de Debate Interuniversitario del Grupo 9 de Universidades es una actividad consolidada y con una extraordinaria visibilidad en el ámbito universitario. La Liga moviliza durante su fase local a cientos de estudiantes de las 10 universidades que se van constituyendo en experimentados oradores.

Además, el perfil de estos expertos en retórica se ha ido ampliando a todas las carreras universitarias. Los premios ascienden a 2.000 euros para el equipo ganador y de 1.000 euros para el segundo clasificado, además de un premio de carácter individual, de 250 euros, para el mejor discurso.

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Junto a la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora y la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.