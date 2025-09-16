La Ermita y el Castillo de Clavijo protagonistas de la lotería del jueves

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio de Clavijo, Pedro Muro Martínez, y el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja, Carlos Ruiz Alberti, han presentado hoy el décimo de Lotería Nacional del jueves 18 de septiembre, que está dedicado a la Ermita y al Castillo de Clavijo.

Loterías dentro del respeto por la naturaleza y de su compromiso con la difusión del arte y la cultura, en especial en aquellos casos en los que los acontecimientos históricos convierten en señas de identidad las tradiciones, emite la serie dedicada a la Reserva de la Biosfera en la que en esta ocasión se incluye este décimo ilustrado con una vista de la ermita y el castillo de Clavijo.

El Castillo de Clavijo es una fortificación medieval del siglo XI que se encuentra estratégicamente ubicado sobre una gigantesca roca dominando el terreno colindante con la localidad. Fue declarado monumento nacional en 1931 y es conocido por haberse disputado en sus alrededores la Batalla de Clavijo, con la que también está asociada la ermita de Santiago, construcción barroca del siglo XVIII, situada en la ladera del monte Laturce, y en la que según la leyenda apareció el apóstol Santiago para ayudar al rey Ramiro I de Asturias a derrotar al ejército musulmán.

Para el sorteo del 18 de septiembre, se han puesto a la venta 6 millones de décimos en toda la red comercial de Loterías, lo que permitirá dar una gran difusión a la Ermita y al Castillo de Clavijo en todo el territorio nacional. Este sorteo repartirá 12,6 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 300.000 euros a la serie y un segundo premio de 60.000 euros a la serie.