Escenario Vivo lleva la música, el teatro y la poesía a diferentes espacios del Valle de la Lengua

Escenario Vivo, del 3 de octubre al 8 de noviembre - ESCENARIO VIVO

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la exposición AutorÍA, Escenario Vivo llevará, del 3 de octubre al 8 de noviembre, la música, el teatro y la poesía a diferentes espacios del Valle de la Lengua.

En el día en que empieza el otoño, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado la oferta para esta estación dentro de Escenario Vivo junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez.

Serán doce los municipios en los que plazas, frontones, iglesias y el Scriptorium de Albelda acercarán teatro, música, títeres, clown y un recital poético-musical, con propuestas para todos los públicos.

Del total de doce actividades, siete serán gratuitas y las cinco restantes tendrán un precio de cinco euros. El director general ha subrayado que el ciclo mantiene "esa política de precios accesible para todos y para todas las personas".

Ha animado al público a consultar la programación y a adquirir las entradas con antelación, ya que, como ha señalado, "La Rioja es un público de última hora" y las actividades suelen completar sus aforos cuando se acerca cada fin de semana.

Una cita que convivirá con la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español', organizada también por el Gobierno de La Rioja, de la que se podrá disfrutar hasta el 10 de enero en el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla y cuyas entradas ya se pueden adquirir en la página web.

TEATRO, MÚSICA Y POESÍA

El nuevo ciclo comenzará el sábado 3 de octubre en Bobadilla con 'El peor espectáculo del mundo', de Zanguango Teatro, una pieza de comedia que presenta el delirante biopic de un héroe de barrio, un personaje que intenta hacerse a sí mismo con pocos medios.

Al día siguiente, 4 de octubre, Arawake llevará a Torrecilla sobre Alesanco 'Titiriscopio', un formato de microteatro para ocho espectadores que combina títeres, hologramas, objetos y actores en una réplica a escala de un teatro.

La música estará presente a través de propuestas muy diferentes. La Orden de la Terraza ofrecerá 'Embrujo español' (Cañas, 17 de octubre), un repertorio que recorre 500 años de música española y rinde homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento.

El Coro Juvenil Enkanto Vocal actuará en Camprovín el 24 de octubre, mientras que Noche Entre Amigos, con Dani Amatriain y Héctor García, realizará un recorrido por cerca de cuarenta canciones de Serrat y Sabina en el Scriptorium recientemente restaurado de Albelda de Iregua el 31 de octubre.

Por su parte, el 1 de noviembre, Primital Brothers llevará a Canillas de Río Tuerto su propuesta de música vocal a capela, basada en sonidos onomatopéyicos, virtuosismo y comedia.

La programación cuenta también con una importante presencia de artistas riojanos, como ha destacado Iturriaga, con la participación de La Orden de la Terraza en Cañas, el Coro Juvenil Enkanto Vocal en Camprovín y Dani Amatriain y Héctor García en el Scriptorium de Albelda, junto a propuestas procedentes de otros puntos de España.

Las artes escénicas tendrán una amplia representación con propuestas de teatro, clown, títeres y formatos participativos. 'La loca historia del Siglo de Oro', de La Escalera de Tijera y Z Teatro, llegará a Tobía el 10 de octubre para revisitar este periodo histórico a través de reyes, pintores, dramaturgos, clero, pícaros y cómicos.

El Mono Habitado presentará 'El juego de la boca', en Villar de Torre, el 11 de octubre. Un espectáculo participativo inspirado en el juego de la oca en el que el público lanza los dados y decide qué escenas se representan.

'La leyenda de los gigantes', de Iluna Producciones propone el 18 de octubre en Tricio una historia familiar ambientada en un bosque habitado por seres mágicos, mientras que Xarop Teatre llevará a San Asensio 'El Pirata Barba', el 25 de octubre, una propuesta familiar que combina actores, muñecos y escenografía.

Finalmente, Garrapete cerrará el ciclo en Alesanco con 'Crescendo' el 8 de noviembre, un espectáculo que combina clown, poesía y música en directo.

GENERACIÓN DEL 27

La literatura y la poesía, como ha destacado Martínez, tendrán su espacio con 'Centenario de la Generación del 27' en Villaverde de Rioja, el 7 de noviembre.

La coordinadora general de la Fundación San Millán ha explicado que 'Escenario Vivo' incorpora habitualmente un apartado dedicado a la lengua o a la literatura en español y que, en esta ocasión, ha querido adelantarse a la conmemoración que tendrá lugar en 2027 con motivo del centenario de la Generación del 27.

La propuesta acercará a Villaverde de Rioja un recital de poemas de los escritores de esta generación, acompañado de música y proyecciones alusivas a los textos y sus autores.

Como ha explicado Almudena Martínez, el precio de las entradas se destinará a la recuperación de algún elemento patrimonial, de acuerdo con las necesidades planteadas por la Diócesis.