Escobar presenta en FITUR la oferta cultural, turística y gastronómica 'Logroño, experiencias 2026' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo FITUR la oferta 'Logroño, experiencias 2026', que posiciona a la capital riojana como referente por su gastronomía y sus vinos, unido a una programación cultural de vanguardia.

Acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y la edil de Cultura, Rosa Fernández, ha detallado la variada y atractiva oferta que hace de la capital riojana un destino referente del turismo de calidad en torno al vino, la gastronomía, la cultura y el turismo familiar.

Protagonista de esta oferta turística basada en la enogastronomía y la actividad cultural es el Centro de la Cultura del Rioja, espacio en un entorno privilegiado del Casco Antiguo que ofrece grandes experiencias en torno al mundo del vino y la cultura.

Para 2026, el CCR destacará por su programación vanguardista y diferenciadora. Entre otras novedades, el centro albergará este año una nueva e importante exposición titulada 'Cubismo y vino', del Museo Vivanco, con obras de Juan Gris y Picasso, algunas de las cuales aún no se han exhibido.

También este año el Centro de la Cultura del Rioja incorpora una sala de realidad inmersiva en 3D sobre el universo del vino en su tercera planta. El nuevo equipamiento, cuya apertura se prevé entrado el mes de octubre, será un espacio expositivo de tecnología avanzada de realidad virtual, integrado con los contenidos del CCR.

AÑO RAFAEL AZCONA

La presentación ha girado también en torno a la celebración de 2026 como 'Año Rafael Azcona', en reconocimiento y homenaje al guionista logroñés, figura esencial de la literatura y el cine español.

En esa programación, se va a desarrollar a lo largo del presente ejercicio un extenso programa de iniciativas que pretenden llegar al conjunto de la ciudadanía; acciones y actividades en las que la figura de Rafael Azcona, su obra o la misma creación literaria o audiovisual van a estar muy presentes en distintos ámbitos sectoriales como el educativo, el cultural o el turístico.

Destaca la celebración del IX Encuentro de Guionistas, que, organizado por FAGA y ALMA, convertirá a Logroño en la capital del guion entre los días 28 y 30 de mayo con la reunión de alrededor de 450 guionistas profesionales de todo el país, además de estudiantes, creadores audiovisuales y público interesado en la escritura cinematográfica y televisiva.

ENCUENTROS PROFESIONALES Y RECONOCIMIENTOS

Logroño ha participado en esta edición de FITUR con encuentros profesionales y reuniones de trabajo con diferentes agentes, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la ciudad a través de su gastronomía y sus vinos, además de continuar avanzando en la digitalización del turismo en la ciudad y posicionar Logroño como la mejor ciudad de España para tapear, destino referente en torno al vino, la cultura y el turismo familiar.

Se han celebrado mesas de trabajo con concejales y representantes de varias ciudades del entorno para trabajar en diferentes vías de colaboración para la promoción turística, y también encuentros con otras ciudades como Querétaro de México, con enorme vocación vitivinícola y gastronómica.

En ese sentido, se ha participado en presentaciones de diversas experiencias turísticas de las asociaciones de la Ruta Carlos V, así como con diferentes ciudades por las que pasa el Camino de Santiago, con el fin de mejorar y modernizar la gestión turística de la Ruta Jacobea.

También se han desarrollado reuniones trabajo con empresas de turismo familiar que promueven destinos propicios para viajar con hijos. El turismo idiomático continúa teniendo una posición primordial para nuestra ciudad y así, la delegación logroñesa ha participado en una mesa redonda de FEDELE Lingua 2026, junto a otros ayuntamientos como el de Madrid y Salamanca.

También han acudido a la presentación, en el stand Tour de España, del Camino Ignaciano. Cabe mencionar, asimismo, los encuentros con empresas de radio, revistas especializadas, empresas digitales y plataformas turísticas.

Otro de los sectores de interés en estos encuentros profesionales han sido las empresas Camping Car Park, de turismo de personas en caravanas.

Durante la feria, Logroño ha sido distinguida además con la renovación del distintivo de Turismo Inteligente de SEGITTUR Turismo e Innovación. Logroño apuesta de manera decidida por el proceso de digitalización del turismo en la ciudad facilitando y mejorando la experiencia del visitante.