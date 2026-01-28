Escobar ve "clave" promover la resolución pacífica de conflictos y el respeto en las aulas para favorecer la convivencia - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 500 escolares de varios centros educativos logroñeses han conmemorado este miércoles en el Auditorio Municipal el Día Escolar de la No Violencia y la Paz 2026. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha cerrado el acto recalcando que "promover la resolución pacífica de conflictos y el respeto en las aulas es clave para conseguir que la convivencia siga siendo un valor esencial de nuestra sociedad".

Un año más, los centros educativos de la ciudad participan en el proyecto 'Gradúate en Convivencia' -promovido por el Ayuntamiento de Logroño a través del programa Logroño Intercultural-, para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

Este año son siete los colegios que han trabajado la propuesta 'Un viaje necesario', que pretende dotar de habilidades de comunicación no violenta y actitudes positivas al alumnado ante los conflictos. Todo ello con el fin de mejorar la convivencia intercultural desde la cooperación y los buenos tratos como tarea preventiva de la discriminación.

Para ello se cuenta con la ayuda de la Banda de Supercuidados, un grupo de personajes creados con las cualidades de los niños y niñas de 18 centros educativos de Logroño y diseñados por el humorista gráfico Carlos Sacristán, Tris. Se ha facilitado la unidad didáctica a los centros para su desarrollo en los cursos de 4º y 5º.

Los colegios participantes en esta edición han sido Compañía de María, Madre de Dios, Escolapios, Los Boscos, Obispo Blanco Nájera, Paula Montal y Vuelo Madrid Manila.

El trabajo en las aulas de este año se ha basado en una nueva aventura de la Banda, que viaja por el mundo acompañando a dos personajes, Mila y Melo, que quieren conocer cómo conviven los habitantes de varias ciudades para aprender distintas maneras de afrontar los conflictos, descubriendo que si se coopera entre todos y todas, las situaciones conflictivas se convierten en oportunidades para mejorar.

Además, a través de juegos cooperativos, han descubierto otras maneras de jugar con las que nadie pierde y donde se tiene en cuenta a todo el mundo. También han conocido los tres estilos de comunicación: pasiva, agresiva y asertiva; así como la técnica de los "Mensajes yo" para tratarse bien y comunicarse con respeto. De esta manera, la convivencia mejora mucho y se consiguen gestionar de manera positiva las situaciones difíciles.

El Ayuntamiento de Logroño viene realizando desde el curso 2017-2018 el proyecto 'Gradúate en Convivencia', enmarcado en el Programa Logroño Intercultural, que tiene entre sus retos la mejora de la convivencia desde la perspectiva de la interculturalidad en todos los ámbitos de la ciudad, así como promover una interacción positiva entre la diversidad existente. En los nueve cursos que lleva en marcha el proyecto 'Gradúate en Convivencia', ya han participado más de 8.000 escolares de 21 centros educativos de la capital riojana.