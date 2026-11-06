Los escritores Luis Mª del Busto y Emiliano Navas participan este viernes en Anguiano en el programa 'Aprender' - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Aprender', una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación La Caixa, llega este viernes 6 de noviembre a Anguiano con los escritores Luis Mª del Busto y Emiliano Navas, que participan en "Aprender leyendo". La sesión tendrá lugar en la Biblioteca de la localidad a las 19,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Este año, 'Aprender' ha sumado un nuevo municipio, Enciso, que se añade a los 14 que hasta ahora participaban en la iniciativa: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago.

El programa, que nació hace seis años para contribuir a paliar la despoblación en los meses en los meses no estivales con un programa continuado en el tiempo de actividades para todas las personas, es el único de estas características que se desarrolla en La Rioja. Comenzó en el mes de octubre y concluye en marzo.

El vídeo de la última edición puede verse aquí: https://youtu.be/SWylwibNlNU