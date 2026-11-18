La Escuela de Canto Jorge Elías celebra su décimo aniversario con un concierto en Riojaforum y presenta un homenaje a Los Tres Tenores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el tenor Jorge Elías han presentado este miércoles dos propuestas musicales que tendrán como escenario Riojaforum y que tienen como eje común la interpretación vocal y el repertorio lírico.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo 11 de diciembre y servirá para conmemorar los diez años de trayectoria de la Escuela de Canto Jorge Elías. La segunda, prevista para el 11 de abril de 2027, será un homenaje a Los Tres Tenores en el que Jorge Elías compartirá escenario con los intérpretes Andoni Barañano y Alberto Núñez.

Durante la presentación de ambos eventos, Iturriaga ha agradecido la labor que desarrolla Jorge Elías tanto en el ámbito artístico como en el formativo, y ha destacado que su trayectoria contribuye a proyectar el nombre de La Rioja fuera de la comunidad.

En este sentido, ha puesto el acento en el trabajo que realiza desde su escuela para acercar la técnica vocal y la interpretación a personas de todas las edades.

"Jorge Elías es uno de los músicos que, con su trabajo y su trayectoria, llevan el nombre de La Rioja a otros lugares de España y del mundo. Pero me gustaría destacar especialmente la labor formativa que desarrolla en nuestra comunidad, ofreciendo a riojanos de todas las edades la posibilidad de aprender técnica vocal e interpretación", ha señalado.

DIEZ AÑOS DE TRAYECTORIA.

La Escuela de Canto Jorge Elías conmemorará su décimo aniversario con un concierto el próximo 11 de diciembre en Riojaforum, en el que pondrá en valor el trabajo desarrollado desde su creación en los ámbitos de la técnica vocal y la interpretación.

Durante esta década, el centro ha formado a cantantes que han continuado su desarrollo artístico en distintos ámbitos profesionales, como los musicales y las orquestas, y ha contado entre sus alumnos con nueve participantes en el programa televisivo 'La Voz Kids', de Antena 3, algunos de los cuales llegaron a las fases finales del concurso.

Jorge Elías ha agradecido el respaldo del Gobierno de La Rioja a las dos propuestas y ha subrayado la evolución de los jóvenes cantantes formados en la escuela, algunos de los cuales ya participan en programas de televisión, orquestas y producciones de ópera.

El concierto del 11 de diciembre permitirá compartir con el público una muestra de esta trayectoria y celebrar los diez años de actividad del centro. La venta de entradas comenzará mañana, 19 de noviembre.

UN HOMENAJE AL LEGADO DE LOS TRES TENORES.

La segunda propuesta será el concierto 'Homenaje a Los Tres Tenores', previsto para el 11 de abril de 2027 en la Sala de Cámara de Riojaforum. Jorge Elías estará acompañado por los tenores vascos Andoni Barañano y Alberto Núñez, ambos con una dilatada trayectoria profesional y actuaciones en teatros de España y del extranjero.

El espectáculo toma como referencia el formato de los históricos conciertos protagonizados por Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, combinando intervenciones individuales de los tres intérpretes con momentos compartidos sobre el escenario.

El repertorio recorrerá grandes páginas de la ópera, la zarzuela y la música popular, con títulos como 'Una furtiva lágrima', de 'L'elisir d'amore'; 'Questa o quella', de 'Rigoletto'; 'E lucevan le stelle', de 'Tosca'; 'Por el humo se sabe dónde está el fuego', de 'Doña Francisquita', o 'No puede ser', de 'La tabernera del puerto'.

La propuesta incluirá también conocidas canciones populares como 'Granada' o 'Valencia', además de un guiño a La Rioja a través de 'En La Rioja nací'. El concierto concluirá con una interpretación conjunta de 'Nessun dorma', de la ópera 'Turandot', uno de los momentos más emblemáticos asociados a Los Tres Tenores. Las entradas para este espectáculo tendrán un precio de 10 euros.

Por su parte, Jorge Elías ha explicado que el homenaje supondrá también su regreso a los escenarios en un formato que, según ha indicado, habría sido mucho más difícil de llevar a cabo sin el apoyo del Gobierno de La Rioja.

Una propuesta que permitirá reunir sobre el escenario a tres voces y recuperar el espíritu de aquellos conciertos que acercaron el repertorio lírico a públicos de todo el mundo.