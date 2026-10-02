Las Escuelas Católicas riojanas inauguran el nuevo curso con la unidad como lema; "Juntos tenemos más fuerza"

Las Escuelas Cátolicas riojanas inauguran el nuevo curso con la unidad como lema; "Juntos tenemos más fuerza" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 26 centros educativos de Escuelas Católicas riojanos han celebrado este viernes la inauguración del nuevo año escolar haciendo visible su unidad y misión compartida. Con más de 16.000 alumnos en sus aulas, desde Escuelas Católicas quieren dejar claro que cada centro, por separado, "funciona bien y tiene su valor" pero "juntos tenemos todavía mucha más fuerza".

Así lo ha expresado la directora de Escuelas Católicas, María Jesús Sauca, minutos antes de participar en el colegio Purísima Concepción y Santa María Micaela (Adoratrices), en Logroño, en el acto conjunto de inauguración. Una cita concebida para compartir esta nueva etapa y hacer visible dicha unidad.

El encuentro, que ha contado con la presencia de distintas autoridades como la del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y el obispo de la Diócesis, Santos Montoya, se ha desarrollado bajo el lema 'Juntos Empezamos'.

La jornada ha combinado las intervenciones institucionales con un audiovisual elaborado a partir de imágenes de la vida cotidiana de los colegios, un breve momento de reflexión y la acción colectiva que ha centrado la celebración. La ambientación musical ha corrido a cargo del coro 'Jorbalán', del Colegio Adoratrices, que ha acompañado distintos momentos del encuentro con sus interpretaciones.

Como ha indicado la directora de Escuelas Católicas, todos los comienzos de curso "son ajetreados" pero tras superar los primeros días y los periodos de adaptación, hoy llevan a cabo la inauguración oficial en la que el elemento central ha sido la construcción conjunta de un gran puzle formado por 27 piezas, una correspondiente a cada uno de los 26 colegios y otra última, de mayor tamaño, colocada por la Junta de la organización para culminar el conjunto y representar la unidad de todos ellos.

EDUCAR, ACOMPAÑAR Y TRANSFORMAR

Cada pieza incorpora en su reverso una palabra relacionada con tres dimensiones que atraviesan la misión educativa de las Escuelas Católicas; Educar, acompañar y transformar. Aprendizaje, conocimiento, creatividad, innovación, fe, acogida, escucha, cuidado, confianza, esperanza, fraternidad, compromiso, solidaridad o futuro son algunos de los conceptos que se han ido incorporando a la composición.

Todo para representar visualmente una realidad compartida; proyectos educativos con historias, identidades y carismas propios que forman parte de una misma red y comparten una misión. Al completar todas las piezas ha quedado visible el lema 'Juntos Empezamos' y el mensaje 'Una escuela que educa, acompaña y transforma'.

María Jesús Sauca ha expresado también los deseos de la organización para el nuevo curso; "Que nos encuentre unidos, ilusionados y dispuestos a seguir construyendo. Que sepamos educar con exigencia y ternura, acompañar con escucha y esperanza y transformar desde nuestros colegios la realidad que nos rodea".

"Lo que construimos juntos siempre será más grande que lo que podríamos construir por separado", ha defendido la directora.