La ESDIR presenta un concierto y dos conferencias dentro del proyecto 'Diseño en La Tierra'

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la ESDIR acoge hasta el 28 de marzo la muestra 'Diseño en La Tierra. XVIII Edición de Arte en La Tierra', una exposición que recoge más de cien proyectos realizados por más de 100 alumnos de las especialidades de Diseño que se imparten en la ESDIR: Diseño Gráfico, de Moda, de Interiores y de Producto.

En el marco de esa exposición y a lo largo de este mes de marzo se van a realizar una serie de actividades paralelas que arrancarán este viernes con el concierto de la cantautora Lorena Álvarez. La actuación comenzará a las 19 horas en el Salón de actos de la ESDIR; la entrada será libre hasta completar aforo.

La programación continuará el próximo lunes, 15 de marzo, con la conferencia del naturalista y escritor, Joaquín Araujo y se cerrará el día 26 con la intervención del diseñador Martín Azua.

CONCIERTO DE LORENA ÁLVAREZ

Actividad enmarcada dentro de la exposición DISEÑO EN LA TIERRA. XVIII Edición de ARTE EN LA TIERRA.

Viernes 12 de marzo, 19,00h. Salón de actos de la ESDIR. Entrada libre hasta completar aforo.

Lorena Álvarez (San Antolín de Ibias, Asturias, 1983) es una cantautora de música rural contemporánea: folk que reivindica la música popular componiendo y escribiendo canciones en las que hace un particular pop mezclado con música tradicional. Sus producciones tienen conexiones con, por ejemplo, jotas y pasodobles, muñeiras o música sefardí, en las que además intenta explicar el mundo que la rodea desde una mirada personal; trata temas universales como el amor, la amistad, la incertidumbre, la soledad o la muerte, partiendo de experiencias personales, gracias a las cuales conecta de manera apabullante con el público al tratar temas, experiencias, vivencias y sentimientos que son comunes a todo ser humano.

CONFERENCIA JOAQUÍN ARAÚJO

Actividad enmarcada dentro de DISEÑO EN LA TIERRA (XVIII Edición de ARTE EN LA TIERRA)

Lunes 15 de marzo, 19,00h. Salón de actos de la ESDIR. Entrada libre hasta completar aforo.

Joaquín Araújo Ponciano (Madrid, 31 de diciembre de 1947) es un naturalista y autor español de numerosos libros. Columnista habitual en los principales periódicos de España, trabaja asimismo como director, realizador, guionista y presentador de series y documentales de televisión. Es presidente de Proyecto Gran Simio en España.

En 1991 su labor fue reconocida con el Premio GLOBAL 500 de la ONU. En 1992, escribió y publicó un libro infantil titulado ¡Viva la vida! Fraternidad con la naturaleza, ilustrado por Willi Glasauer, y publicado por Círculo de Lectores. Ganó el Premio Ondas Mediterráneas de Difusión y Sensibilización 2004? y el Premio Fundación BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la Biodiversidad 2006.

CONFERENCIA DEL DISEÑADOR MARTÍN AZUA

Actividad enmarcada dentro de la exposición DISEÑO EN LA TIERRA (XVIII Edición de ARTE EN LA TIERRA)

Viernes 26 de marzo, 19,00h. Salón de actos de la ESDIR. Entrada libre hasta completar aforo.

Martin Azúa es un artista y diseñador español nacido en el País Vasco. Trabaja entre Barcelona y la Isla de Pico Azores. Su formación de Bellas Artes confiere a su obra un carácter especulativo y experimental. Uno de sus primeros proyectos fue la "Casa Básica" una radical interpretación de un refugio nómada, que desde el año 2007 forma parte de la colección del Moma de New York. Es un apasionado observador de la naturaleza que incorpora en muchos de sus trabajos especialmente en las piezas de cerámica que diseña. Reivindica la utilización de la artesanía para salvaguardar la diversidad natural de la cultura material y tecnológica, colaborando con artesanos de diferentes oficios.

Paralelamente a su trabajo más personal ha diseñado productos y espacios para importantes empresas e instituciones. Entre las que se pueden destacar: El diseño de las primeras medallas de agua para los Campeonatos del Mundo de Natación Barcelona 2003, El diseño de la exposición "Sed" para la Expo de Zaragoza 2008, el diseño del espacio "Especies en evolución" para Roca premio Fad de Arquitectura en el apartado espacios Efímeros 2009.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y su obra forma parte de colecciones y museos como el Moma de New York o el Museo del Diseño de Barcelona. Ha recibido importantes premios entre los que se pueden destacar: Premio ciudad de Barcelona 2000. Premios Delta de plata 2007, 2011. Premio FAD de Arquitectura Efímera 2008. Premio Design Plus 2009. Premio Interiorismo Plus 2009. Premio AD al mejor diseñador del año 2010, Premio de la revista interiores a la mejor trayectoria Nacional 2015. Bilbao Bizkaia D. Week 2018 Ambassador.

ALGUNOS DETALLES DE LA EXPOSICIÓN

En la edición 2020, Arte en la Tierra, invitó a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja a participar en este festival con la idea de introducir una nueva manifestación creativa: el Diseño. La ESDIR implementó el proyecto durante el curso pasado en el programa curricular obligatorio de las cuatro especialidades del diseño, pero la pandemia impidió que el Festival se pudiera celebrar el verano pasado en Santa Lucía de Ocón. Por ese motivo, ahora se ha organizado esta gran exposición que exhibe los trabajos de investigación realizados por los alumnos de la ESDIR.

Arte en la Tierra es una cita cultural anual consolidada en La Rioja. Un encuentro de arte y naturaleza, en el que artistas de diversas nacionalidades y todas las disciplinas trabajan intelectual y plásticamente en torno a la naturaleza, el paisaje y la población rural del pequeño pueblo de Santa Lucía de Ocón.

Los habitantes de la localidad, ceden sus terrenos y espacios para que se realicen proyectos artísticos al aire libre en sus tierras y parajes, que luego permanecen durante un mes instalados entre cultivos de cereal, bosques y caminos agrarios. Arte en la Tierra es una apuesta por el medio rural con el propósito de revelar su importancia y necesidad, a nivel social y cultural, a través del arte.

La exposición y las actividades que comienzan este viernes están organizadas por la ESDIR y Arte en La Tierra y cuentan con la colaboración del Gobierno de La Rioja a través de las subvenciones a asociaciones culturales y del Ayuntamiento de Logroño a través de las Ayudas a actividades culturales.