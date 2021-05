"El esfuerzo de reconciliación de la Transición fue un ejemplo para el mundo", dice el exministro Ramón Jáuregui en UNIR

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

"El esfuerzo de reconciliación que se hizo en la Transición fue un ejemplo para el mundo entero, y me preocupa que todo eso esté siendo cuestionado por los nuevos partidos surgidos desde el 15-M" ha afirmado está mañana el socialista vasco Ramón Jáuregui en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

El que fuera ministro de la Presidencia y vicelehendakari del Gobierno vasco, entre otros cargos, participó en la presentación del cuaderno monográfico 'Memoria, política y archivos', coordinado por la Fundación Felipe González, y publicado por Nueva Revista.

Ha presentado el acto Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González, que subrayó la importancia de "asumir en España el pasado, en lugar de reescribirlo, para seguir avanzando".

En su intervención, Ramón Jáuregui parafraseando a Felipe González al decir que somos nietos de la guerra e hijos de la transición, pero añadió: "Me preocupa el revisionismo de la transición, que culminó en un gran pacto reconciliatorio y en la Constitución, algo que considerábamos un valor común".

Ese pacto alcanzado en la Transición -explicó Jáuregui- no fue ni "una concesión al franquismo, ni la amnistía fue una amnesia impuesta, ni es cierto que no hubo una ruptura con el pasado" como se ha llegado a decir ahora. En España, "la ruptura fue la Constitución de 1978", a diferencia de Chile "donde no hubo ruptura, porque la constitución la marcó Pinochet", ha expresado.

Esas dudas son "tan falsas y perturbadoras como las que cuestionan la victoria de la democracia en la lucha contra ETA". El socialista vasco aborda ese tema en uno de los artículos del monográfico. Jáuregui desmontó en su intervención algunas falsedades; y ha señalado: "Nunca hubo una ETA buena; su lucha no fue fruto de la Guerra Civil; a los etarras nunca les interesó la democracia". Y fue "otro gran acuerdo, el pacto antiterrorista", recordó Jauregui, el que desató "el nudo gordiano" para acorralar a ETA y lograr "una victoria inapelable, limpia y total".

También intervino en la presentación José María Lassalle, exsecretario de Estado de Cultura del Gobierno de Rajoy, el departamento del que dependen los archivos españoles. "Recordamos las cosas que necesitamos para sobrevivir", ha dijo aludiendo al filósofo Henri Bergson, para enfatizar que los españoles "no hemos logrado ponernos de acuerdo para reflexionar sobre un pasado marcado por los enfrentamientos, desde la Guerra de la Independencia a la Guerra Civil".

"La democracia es una conversación, pero España se ha encontrado con obstáculos por culpas recíprocas", sostiene. De forma que es necesario generar "una conversación para mirar hacia atrás, sin tensiones, de forma crítica y también sanadora".

Indicó, por último, que actualmente "vivimos un momento complejo en el que el eje de legitimidad de la democracia se está desplazando del liberalismo al populismo", y que por esa razón es más necesario que nunca "cuidar la memoria".

MONOGRÁFICO 'MEMORIA, POLÍTICA Y ARCHIVOS'

Alba Toajas, coordinadora del monográfico 'Memoria, Política y Archivos' y del Archivo de la Fundación Felipe González, explicó los ejes de la obra y su planteamiento, apuntando las cuestiones tratadas, que se resumen en "¿Qué nos sucede a los españoles con la memoria?".

En esta publicación, trece destacados especialistas de la archivística, la universidad y la política, reflexionan en el cuaderno sobre la contribución de los archivos para "preservar la memoria, condensar el pasado y velar por el futuro".

Se aborda, en un primer bloque de artículos, la Gobernanza crítica de la memoria, con los trabajos de Jáuregui y Lassalle, y otro más de Carlos García de Andoín sobre la Ley de Memoria Histórica.

En los otros tres bloques se analiza el papel de la archivística como aglutinante para la justicia, la democracia y la reparación; los distintos modos de difundir la memoria colectiva, incluyendo las nuevas tecnologías; así como el papel de los archivos como fuente de inspiración para la creación cultural.

