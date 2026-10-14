El espacio coworking del Colegio de San Bernabé comienza este miércoles su andadura

Archivo - El nuevo centro San Bernabé, por dentro. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio coworking y vivero de empresas ubicado en el antiguo Colegio San Bernabé comienza su andadura este miércoles, tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento de Logroño del 3 de septiembre de 2026 los precios públicos relativos al uso del espacio.

El antiguo Colegio de San Bernabé, ubicado en calle Rodríguez Paterna 26 de Logroño, en pleno Casco Antiguo de la ciudad, busca ser un vivero en el que empresas, autónomos y startups tengan un espacio en el que poder desarrollarse y nutrirse también de lo que otros trabajadores y empresas puedan aportarles.

Para ello, desde este miércoles 14 de octubre, entran en vigor los precios públicos aprobados en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, que permiten la reserva de los espacios.

En la actualidad, y desde el verano de 2025, la primera planta de este edificio ya está funcionado y acoge a los trabajadores de la sociedad Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

UN ESPACIO ACCESIBLE EQUIPADO Y CON DOTACIÓN DE SERVICIO.

Con dos accesos desde la calle, la planta baja del Colegio de San Bernabé ofrece a la ciudadanía dos oficinas de coworking con 6 puestos de trabajo cada una, además de una sala de reuniones físicas o virtuales con capacidad para 8 personas.

El ala sur de esta planta cuenta con una zona de trabajo multiusos con 121,45 metros cuadrados además de una pequeña sala de reprografía.

El horario de apertura del espacio será de 8 a 16 horas de lunes a viernes entre los meses de octubre y mayo, y de 7 a 15,30 horas de junio a septiembre.

Los precios aprobados para su uso varían entre los 13,56 euros al día para el puesto de coworking y los 274,55 euros al día para el uso exclusivo de la Sala de eventos.

Este espacio está pensado para acoger preferentemente a personas emprendedoras empadronadas en la ciudad de Logroño, autónomos, profesionales y microempresas con domicilio fiscal y social en Logroño y también a personas trabajadoras por cuenta ajena y funcionarios empadronados en la ciudad.

El vivero podrá utilizarse mediante la modalidad de coworkers fijos o recurrentes, o a través de un uso diario, semanal o mensual, sujeto siempre a disponibilidad.

También podrá hacerse uso del espacio para eventos, jornadas, reuniones, formaciones, demostraciones o actividades autorizadas, siempre vinculados a una persona, entidad o actividad autorizada.

Las solicitudes para el uso del espacio coworking se harán por escrito, mediante instancia general, junto a la documentación pertinente necesaria en función del perfil del solicitante: si se trata de personas emprendedoras, autónomas, profesionales o microempresas.

SEMBRAR HOY PARA RECOGER EN EL FUTURO.

El objetivo final del proyecto es convertir este edificio municipal en un espacio multifuncional que albergue tanto un espacio de coworking como un vivero de empresas.

Un entorno innovador y flexible para emprendedores, autónomos, pequeñas empresas y startups, que puedan acceder a un ambiente colaborativo y equipado, así como a servicios de apoyo al emprendimiento y a la innovación empresarial.

El proyecto global del Centro aspira a generar un entorno de innovación aplicada, demostración tecnológica, formación, transferencia de conocimiento, colaboración público-privada y desarrollo de proyectos vinculados a gemelos digitales, datos urbanos y ciudad inteligente.