Los espectáculos 'Só' y 'Teatro de Papel' sustituirán a 'Sueños de arena' dentro de 'Teatrea'

Obra de teatro 'Só', de Xampatito Pato - TEATREA

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Só', de Xampatito Pato, y 'Teatro de Papel', de Cia Rauxa, sustituirán al espectáculo 'Sueños de arena' dentro de la programación de teatro infantil y familiar 'Teatrea 2026'.

El programa, impulsado por el Gobierno de La Rioja, continúa desarrollándose "con una notable respuesta del público en las primeras semanas de programación", ha resaltado la organización.

En el marco del desarrollo del festival, la organización ha informado de que ha tenido que realizar un "ajuste" en dos de las funciones previstas debido a motivos de salud del artista del espectáculo inicialmente programado.

En concreto, las dos representaciones de 'Sueños de arena', del artista riojano Borja Sand Art, previstas para los días 21 y 29 de marzo, han sido sustituidas por otros espectáculos del programa.

Así, la función del sábado 21 de marzo, a las 18,30 horas, en el Teatro Cine Doga de Nájera, será 'Só', de la compañía gallega Xampatito Pato, un espectáculo de circo contemporáneo que combina malabares, humor y teatro físico a partir de un universo construido con más de cien cajas.

Por su parte, la representación prevista para el domingo 29 de marzo, a las 18,30 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño, será 'Teatro de Papel', de la compañía catalana Cia Rauxa.

Se trata de una propuesta de circo contemporáneo y teatro de objetos que reivindica el poder de la imaginación a través del clown y la manipulación de objetos.

Ambos espectáculos, ha asegurado, se integran en la línea de calidad y diversidad escénica que caracteriza la programación de 'Teatrea', un festival que en su decimocuarta edición ofrece quince funciones a cargo de compañías procedentes de distintos puntos del país.