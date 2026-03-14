Espirituosos España forma a alumnos de la Escuela de Hostelería de La Rioja en el servicio responsable de alcohol - ESPIRITUOSOS ESPAÑA

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería de La Rioja 'Camino de Santiago' ha acogido una nueva sesión del programa 'Tú Sirves, Tú Decides', una iniciativa de Espirituosos España destinada a formar a los futuros profesionales del sector hostelero en el servicio responsable de bebidas con contenido alcohólico.

La jornada ha contado con la presencia de Juan Diego Alcaide Arnedillo, director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), quien ha acompañado a los alumnos durante esta formación centrada en promover una cultura de ocio responsable.

A través de este programa, los estudiantes de hostelería reciben herramientas y conocimientos prácticos que les permiten desempeñar su futura actividad profesional promoviendo hábitos responsables entre sus clientes y contribuyendo a un ocio seguro y de calidad.

Bajo el nombre 'Tú Sirves, Tú Decides', esta iniciativa busca aportar técnicas y habilidades para que los profesionales de la hostelería sepan gestionar situaciones habituales en el servicio de bebidas alcohólicas, fomentando al mismo tiempo comportamientos responsables entre los consumidores.

Durante la formación, los alumnos han recibido contenidos teóricos y prácticos sobre el marco legal vigente en materia de venta y servicio de alcohol, así como pautas de actuación para prevenir situaciones de riesgo, con especial atención a la importancia de no servir alcohol a menores de edad o a personas en estado de embriaguez.

Asimismo, mediante simulaciones y ejercicios prácticos, los participantes han trabajado habilidades de comunicación verbal y no verbal para gestionar adecuadamente situaciones que pueden producirse en entornos de ocio, donde suelen coincidir factores como el ruido, la música o la escasa iluminación.

Según Jacobo Peña, responsable de Formación de Espirituosos España, "la implicación de los futuros profesionales de la hostelería es fundamental para promover un modelo de ocio responsable. Iniciativas como 'Tú Sirves, Tú Decides' permiten dotarles de herramientas que les ayudarán a desempeñar su trabajo con responsabilidad y profesionalidad".

LOS DIEZ MANDAMIENTOS PARA UN SERVICIO RESPONSABLE

Anima a beber despacio, poco a poco, degustando la bebida y dejando posar el vaso entre trago y trago. Ofrece comida junto con las bebidas. Ofrece también bebidas no alcohólicas para alternar con las alcohólicas. Ofrécete a llamar un taxi o proporciona otras opciones de transporte. Premia a los conductores alternativos.

No sirvas alcohol a personas en estado de embriaguez (borrachera), bajo el efecto de drogas o de medicamentos. No sirvas alcohol bajo presión o sin haberlo solicitado el cliente. No consumas alcohol durante tu horario de trabajo. En caso de dudas sobre la edad del cliente, pide la documentación. Y, recuerda, nunca sirvas a alcohol a un menor de edad. No organices promociones ni competiciones en las que se incite a abusar del alcohol. Recomienda pautas de consumo responsable.