La Estrategia de Digitalización 2026-2030 consolidará la modernización de los servicios públicos riojanos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presentado hoy, día 17, "las líneas maestras" de la Estrategia de Digitalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2026-2030, "un proyecto decisivo de esta legislatura que consolidará la modernización de los servicios públicos riojanos y la simplificación administrativa para los riojanos", y "que se construirá con la participación activa de los empleados públicos, la sociedad civil y el tejido productivo de La Rioja".

Así lo ha afirmado Alfonso Domínguez durante su intervención en un encuentro organizado este miércoles por el Ejecutivo regional con representantes de la sociedad civil y del tejido productivo para invitarles a participar en la elaboración de la Estrategia de Digitalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2026-2030 que "marcará la hoja de ruta durante para transformar la Administración Autonómica y preparar a la región ante los desafíos del futuro".

El consejero ha destacado que el objetivo es avanzar hacia una Administración "más ágil, más cercana, más eficiente, más segura y con mayor capacidad para anticiparse a las necesidades de una ciudadanía que demanda servicios digitales sencillos, fiables y accesibles".

Una Administración "más simple y orientada a las personas", para lo cual, la Estrategia Digital se articulará en torno a cinco grandes ejes que será motores de la transformación profunda que se persigue: simplificación administrativa, acompañamiento a la ciudadanía en su capacitación digital, lucha contra la brecha digital y garantía de igualdad de acceso a servicios e infraestructuras digitales en todo el territorio, innovación desde los servicios públicos y colaboración públicoprivada "que impulse el desarrollo tecnológico y la adopción de nuevas soluciones en la Administración y el tejido empresarial", ha enfatizado.

En este sentido, Alfonso Domínguez ha insistido en que esta planificación "solo puede y debe desarrollarse mediante un proceso participativo que involucre a ciudadanía, empresas, instituciones y empleados públicos". "Por eso os hemos convocado hoy aquí -ha incidido -, porque queremos que esta estrategia sea un proyecto compartido y estamos seguros de que su éxito dependerá de vuestra colaboración y participación".

Con el fin de conseguir este objetivo a lo largo de este año se convocarán grupos de trabajo participativos para definir la estrategia que se irá ejecutando de forma progresiva hasta 2030 y que "nos permitirá construir una Administración más eficaz e innovadora, preparada para responder a un contexto de cambio constante".