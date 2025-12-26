Éxito de público en la jornada de puertas abiertas al inicio de la temporada de esquí de Valdezcaray - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de La Rioja, Valdezcaray, ha abierto hoy, día 26, una nueva temporada de deportes de invierno con la celebración de la tradicional jornada de puertas abiertas que marca el inicio de la campaña 2025/2026.

En las primeras horas de apertura más de 3.100 riojanos y visitantes han disfrutado de la práctica del esquí en este primer día de actividad en Valdezcaray, una estación pensada para el público familiar y para quienes desean practicar los deportes de invierno sin realizar grandes desplazamientos, en un entorno natural privilegiado en el corazón de la Sierra de la Demanda.

Durante esta jornada, en la que estación ha abierto en horario de 9,00 a 17,15 horas, se ha contado con cuatro pistas esquiables -Principiantes, La Cascada, El Camino y Salegares Verde-, así como con cuatro remontes en funcionamiento: La Cascada, Valdezcaray, Salegares y Principiantes.

Los más de tres mil usuarios han podido los principales servicios de la estación, entre ellos las escuelas de esquí, la cafetería de la cota 1.600, el bar-quiosco de la cota 1.500, el alquiler de esquís y snowboard, la ludoteca, las taquillas guardaesquís, el centro médico y la oficina de información.

El inicio de la temporada coincide con el despliegue del Plan de Intervención e Inversiones en Valdezcaray 2025-2027, una hoja de ruta plurianual destinada a revisar, renovar e implementar mejoras técnicas y tecnológicas en el conjunto de la estación.

Este plan tiene como objetivo reforzar la viabilidad a medio y largo plazo de Valdezcaray, avanzar hacia una estación más sostenible y menos vulnerable a las circunstancias climáticas, y garantizar unos estándares elevados de seguridad, calidad y servicio para los usuarios. Toda la información actualizada sobre el estado de las pistas, los servicios disponibles y la evolución de la temporada podrá consultarse en la web www.valdezcaray.es y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.