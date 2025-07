Experta en finanzas de UNIR pide "buscar el dolor de nuestra economía para ser conscientes de lo que estamos gastando"

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Esmeralda Gómez López, ha recomendado que "cuánto más térmico sea el acto de comprar, mejor, porque psicológicamente duele, y eso es lo que tenemos que buscar el dolor de nuestra economía para ser conscientes de lo que estamos gastando, porque ganarlo cuesta mucho".

Ha indicado, además, que "los intereses de quien nos comercializa a veces están cruzados, porque las personas que nos venden productos cobran una comisión por vender productos, no son tus asesores ni son tus amigos, aunque a veces hacen pasarse por ello", ante "lo que debes escuchar a personas independientes, y cuando no son independientes tienes que saber cuál es su interés".

De este modo se ha expresado Gómez López en una entrevista a Europa Press, en la que además de dar consejos a la hora de comprar, se ha referido a las tarjeta de crédito que ofrecen los comercios. Sobre éstas, ha recomendado usarlas "de la misma manera que lo utilizaríamos si no tuviéramos oferta, descuento o ese gancho que pretende el comercio vincularnos". "Hay que hacerse la pregunta de si utilizaría la tarjeta si no estuviera este descuento; si la respuesta es si, entonces adelante, pero si es que no, cuestiónate la compra".

En una entrevista a Europa Press, ha apuntado que este tipo de tarjetas entrañan varios riesgos "y todos son al final psicológicos y van a impactar en la salud financiera del individuo". "Uno de ellos es que nos están haciendo vincularnos a la compra puede que sin necesidad y para esto van a utilizar todo tipo de estrategias incluso la de prestarnos dinero a un tipo de interés cero", ha añadido la docente, que ha precisado que "nos puede hacer pensar que nos están dando dinero gratis, si bien lo que están haciendo es crear un hábito en ti de financiar algo con dinero gratis, adquiriendo cosas que previsiblemente y posiblemente no necesitas".

Gómez López ha apuntado que hay otros riesgos como es que "usemos el crédito de forma irresponsable; aquí sí que tenemos un problema con las ratios de endeudamiento, por las que las personas no deberían endeudarse por encima de ese nivel".

Ha añadido que "las personas no deberían endeudarse para nada que no sea estrictamente necesario; es decir no debería haber una deuda para la compra de un electrodoméstico, ni debería haber una deuda para irse de vacaciones, ni debería financiarse la compra de un sofá", porque "lo que debe haber es previsión y un ejercicio de educación financiera previo".

Para la coordinadora de Grado de UNIR se debería "pensar en el ahorra, porque ello implica un esfuerzo antes de ejecutar la compra; mientras tú estás haciendo ese esfuerzo de ahorro estás reflexionando si verdaderamente lo necesitas". A ello, ha unido que "estás haciendo un seguimiento a la empresa y a ese producto, y con el seguimiento del mismo puede que te llegue una rebaja verdadera o el 'black friday".

En este caso "es cuando tú juegas con ventaja y no el comercio que te tiene enganchado psicologicamente con sus tarjetas".

"USURA"

Gómez López ha abogado por "transmitir conciencia y responsabilidad ante el consumismo", al tiempo que se ha mostrado totalmente "en contra" de las tarjetas 'revolving' que tienen "ya un tipo de interés entre el 20 y el 30 por ciento".

En este punto, ha explicado que "a partir de 20 por ciento se considera usura, y si se denuncia, se recupera el dinero, porque estas tarjetas tienen un interés excesivo y la persona no se da cuenta y está devolviendo cuotas, ya no del dinero que pidió prestado, sino que está creando una bola de nieve sobre el tipo de interés, de manera que cada vez hay más deuda".

Todo ello, porque "tú estás haciendo un pago sin llegar a cubrir el capital pendiente, y esto es un desconocimiento entre el ideario colectivo y es tremendamente peligroso para las personas que caen" en ello. "Tarde o temprano estas tarjetas 'revolving' no existirán, pero en estos momentos si que existen y por eso es muy importante no financiar".