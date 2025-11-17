Expertos de Asturias, País Vasco y La Rioja debaten en el CIBIR sobre el acceso a terapias innovadoras en las distintas comunidades - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CIBIR ha acogido este lunes, día 17, el Encuentro de Expertos: 'Acceso a Terapias Innovadoras: Presente y Futuro', en el que han participado expertos de Asturias, País Vasco y La Rioja, con el objetivo de analizar y debatir sobre la situación del acceso a terapias innovadoras en las distintas comunidades autónomas, organizado por el Servicio Riojano de Salud y 'New Medical Economics'.

Esta revista digital, especializada en gestión sanitaria, galardonó la semana pasada a la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos de Fundación Rioja Salud con el premio a la 'Promoción de la Investigación y la Innovación'.

El objetivo del foro es poder establecer criterios que aporten mejoras a los procesos de acceso rápido y de evaluación, así como los de precio y financiación para aumentar la disponibilidad y reducir los plazos en la llegada de nuevas terapias.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, que ha participado en este encuentro, de modalidad presencial con retransmisión en streaming, ha defendido que los pacientes reciban el mejor tratamiento posible garantizando de manera adecuada los principios de equidad, seguridad, sostenibilidad y eficacia.

A pesar de los avances en los últimos años, la inclusión de nuevas terapias en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue representando un desafío. La disponibilidad de nuevos tratamientos en el SNS está determinada por varios factores, incluyendo la aprobación regulatoria en múltiples niveles, la financiación de tratamientos dentro del sistema de salud público y el acceso de los pacientes a estos tratamientos.

España tiene acceso a una amplia gama de tratamientos médicos, con 15.531 medicamentos de uso humano autorizados en el mercado, según los datos más recientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El informe anual "EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2023 Survey" analiza el estado de la financiación pública a 1 de enero de 2024 para los medicamentos autorizados entre 2019 y 2022.

Según el informe, la disponibilidad en España de nuevos tratamientos aprobados en la Unión Europea (UE) ha aumentado y esto representa una ligera mejora; aun así, el SNS aún se encuentra por detrás en cuanto al acceso a nuevos tratamientos en comparación con otros países de la UE. En España, al igual que en otros países, existen ciertas barreras que pueden retrasar la inclusión de medicamentos en el catálogo del SNS y, en consecuencia, afectan al acceso de los pacientes.

Aunque la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprueba los medicamentos para su comercialización en la UE, cada estado miembro debe llevar a cabo su propia evaluación y aprobación para la inclusión en su sistema de salud individual.

En el Encuentro de Expertos también han colaborado el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la Consejería de Salud y Políticas Sociales de La Rioja- Servicio Riojano de Salud y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.