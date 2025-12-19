Una exposición recorre la historia de la microscopía para observar "lo pequeño" y admirar "su grandeza"

Inauguración de la exposición 'El universo de lo invisible' que se podrá ver en la Casa de las Ciencias hasta el próximo 12 de abril - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Ciencias acogerá hasta el próximo 12 de abril de 2026 la exposición 'El universo de lo invisible. Microfotografía: Arte y ciencia', una muestra para observar "lo pequeño" y admirar "su grandeza". Un recorrido por la historia de la microscopía y la fotografía microscópica que supone "un camino hermoso, lleno de ensayos y fracasos, pero también logros inolvidables".

La muestra ofrece conocer la historia a través de representaciones artísticas por diferentes épocas. Desde los egipcios que ya en sus esculturas funerarias utilizaron lentes de cristal de roca, en un intento de ayudar a ver mejor su mundo a quienes dejaron éste, hasta nuestros días, en que a través del microscopio puede verse el corazón de los seres más pequeños, o la piel atómica en la superficie de cualquier material.

La belleza de estos nuevos territorios ha quedado inmortalizada en pinceladas, a través de grabados, pinturas o fotografías que, muchas de ellas, se exponen en la Casa de las Ciencias.

La muestra, promovida por el Instituto de Estudios Riojanos, creada y producida por Jesús Rocandio y Antonio Guillén, desde la Casa de la Imagen y Proyecto Agua, se muestra en primicia en Logroño pero con la intención de que recorra todo el país.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

En su inauguración ha participado el gerente del IER, Óscar Robres, quien ha destacado que la muestra se ha propuesto por parte del Área de Ciencias Naturales. Como matiza, "muchas veces el Instituto de Estudios Riojanos está asociado a un carácter más humanístico o histórico pero el área de Ciencias Naturales tiene el mismo protagonismo y con esta actividad queremos acercarlo al público más joven y familiar".

Esta exposición -continúa- "es un orgullo" porque incluso antes de estrenarla "ya se han interesado por ella" desde muchos rincones de España y por eso "esperamos que sea un éxito y acudan aquí todos los logroñeses y riojanos" porque "lo que realmente nos interesa es la transferencia de conocimiento".

Sobre todo -ha añadido- para los más jóvenes que son "nuestros investigadores del futuro".

MICROSCOPÍA Y ARTE

Por su parte, la directora del área de Ciencias Naturales del IER, Patricia Pérez Matute, ha explicado la función de su departamento para difundir la ciencia. "Queremos enseñar no solamente los aspectos de la microscopía sino también abordar la técnica, la aplicación... todo lo que ha servido para poder tener conocimientos, para ayudarnos a vivir mejor, para cuidarnos e incluso para curarnos".

Todo ello a través de la unión de la microscopía y el arte; "Es un lujo tener ciertas imágenes obtenidas por investigadores y analizarlas desde el punto de vista estético y artístico que también nos remueve".

Aquí se demuestra que "la ciencia, las humanidades y el arte van siempre unidas de la mano".

"UNA MIRADA PROFUNDA Y ESPECIAL"

En el acto también ha participado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Ángel Sáinz, quien ha destacado que esta muestra nos ofrece "una mirada profunda y especial" que, sin duda, "conmoverá a sus visitantes".

Por su parte, Antonio Guillén ha destacado que esta muestra es posible gracias a la colaboración de numerosas entidades. "Todo el mundo ha remado, ha aportado y hemos tratado de dar un contenido coherente y, sobre todo, buscar la belleza recogiendo todo el legado que nos han dejado nuestros antepasados desde que la microscopía nació como tal".

Podemos encontrar mucha información de documentación, también a través de códigos QR, materiales, fotografías, dibujos y otros medios, ordenados en cuatro áreas. Una exposición "para disfrutar con calma que nació sin pretensiones pero que sabemos que puede llegar muy lejos.

Por su parte, Jesús Rocandio ha destacado que aquí se dan la mano "dos de las cosas más importantes del pensamiento, que son el arte y la ciencia".

"Está toda la historia de la microscopía, desde dibujos, hasta ver cómo ha ido evolucionando. Hay también muchos facsímiles y fotografías preciosas que no dejan indiferente a nadie".

"FASCINACIÓN"

Como han explicado desde la organización, desde el mismo momento en que se empiezan a utilizar los primeros microscopios, surgió la fascinación. Grabadores, pintores, ilustradores, fotógrafos, escultores, diseñadores gráficos... se han esforzado desde entonces por recoger en sus obras lo sorprendente y lo bello que habitualmente no vemos, encontrando también una nueva fuente de inspiración en el universo microscópico.

Lupas y microscopios nos permiten descubrir paisajes, seres y estructuras y texturas que nuestros ojos no alcanzan a ver. En ese descubrimiento progresivo de lo minúsculo e invisible hasta lo visible más diminuto, muchos observadores y curiosos quedaron seducidos e intentaros plasmar sus hallazgos mediante diferentes medios y técnicas, transportándonos a través de su obra hacia la magia de lo macroscópico y microscópico.

También esta exposición pretende ser un homenaje y testimonio de gratitud a quienes nos precedieron y nos abrieron la mirada hacia la belleza escondida y hacia el interés por descubrir.

La muestra ha sido posible, entre otros, por la disposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Fundación Cajal, la Sociedad Española de Neurología y la Fundación Río Hortega, la Universidad Complutense, el Centro Nacional de Microscopía y la UR. Así como por la colaboración del IES La Laboral o del CIBIR, el ICCV y la UR.