Una exposición repasa en Logroño la historia del tebeo en España con más de 400 piezas de la colección de Fernando Rodil

Una exposición repasa la historia del tebeo en España con más de 400 piezas de la colección de Fernando Rodil - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una afición que comenzó paseando un domingo por el rastro de Valladolid ha llegado a convertirse en la exposición 'Tebeos. La historia de la narrativa gráfica en España y en La Rioja', comisariada por Fernando Rodil Sierra, quien tiene en su haber cientos de tiras cómicas de gran valor y que se podrán ver hasta el próximo 27 de octubre en el Centro Cultural Caja Rioja La Merced y en la Biblioteca de La Rioja.

El comisario recuerda como aquel domingo, cuando todavía estudiaba, "paseando, vi un tebeo en el suelo de los que había leído de pequeño, del Capitán Trueno. En aquel entonces costaba 50 céntimos de peseta, la moneda del boquete, lo compré, lo leí y, a partir de ese día, todos los domingos acudía a comprar algo nuevo. La realidad es que el Capitán Trueno tiene la culpa de todo esto".

Así comienza la historia de esta exposición que narra, por un lado, la evolución de estas ilustraciones y, por otro, da a conocer las caras de muchos ilustradores. Con una primera tira que data del año 1911 '¡Cu-Cut!' -una revista satírica española catalana de comienzos del siglo XX- y hasta -aproximadamente- los años 2000, cuando ya existían los 'mangas', los visitantes podrán reencontrarse con su historia y disfrutar de lecturas que, sin duda, les llevará a recordar una época de su vida.

En el caso de la muestra de Caja Rioja La Merced, el comisario ha explicado que se podrá ver la evolución -a nivel nacional- de los tebeos. En concreto empieza con revistas gráficas o satíricas que van cambiando a tebeos para niños pero, al principio, eran para adultos. Se podrán disfrutar de alrededor de 278 tebeos y seis pliegos de sellos, también muy relacionados con los cómics.

Por su parte, en la Biblioteca de La Rioja la obra estará centrada también en caras, autores y personas. Cuenta con alrededor de 168 tebeos e ilustraciones. Además, entre las dos salas se podrán disfrutar de unos 70 originales.

MÁS DE CIEN AÑOS

A la presentación de la exposición ha acudido el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, quien ha recordado que el cómic es un arte que tiene ya más de 100 años, "un arte secuencial, como decía Will Eisner, que concatena dibujos para contar historias y que cuenta con lo que presenta pero también con lo que no presenta. Esa es la magia de transmitir movimiento con imágenes estáticas".

Un arte "muy popular" que recoge "la memoria colectiva de muchas generaciones a lo largo de prácticamente todo el siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI", ha afirmado el consejero.

Como considera, la conservación de los cómics "ha sido siempre muy complicada pero gracias a los coleccionistas hemos guardado la memoria de todas esas décadas pasadas". Aún así, y gracias a los grandes coleccionistas como son Fernando Rodil y su mujer Julia "tenemos la posibilidad de tener más de 60.000 ejemplares donados en la Biblioteca de La Rioja. Es decir, tenemos salvada la memoria del cómic en La Rioja y en España".

Esta exposición permite así reencontrarnos "con la memoria sentimental de tantos personajes, algunos de los cuales sobreviven en ediciones contemporáneas y en reinvenciones contemporáneas. Como, por ejemplo, el hombre enmascarado y también tenemos la posibilidad de reencontrarnos con esos momentos de la historia que quedan plasmados a través del cómic".

Por ejemplo, momentos bélicos, las guerras mundiales, la guerra civil, todo el sistema de valores y de propaganda de la posguerra, etc. "El cómic es eso y mucho más", ha finalizado.

DESDE EL AÑO 2023

Finalmente, el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha explicado que el origen de esta exposición comenzó en la Navidad del año 2023 cuando "nos dieron la referencia de Fernando y pudimos acudir a su casa para ver todas las posibilidades que tenía su colección".

"Fernando conoce el mundo de los cómic y es alguien muy dedicado en cuerpo y alma a este arte. En el camino fuimos varias veces a su domicilio y nos encontramos con Josu Rodríguez, director de la Biblioteca de La Rioja y sumamos esfuerzos entre ambos para crear esta producción. Gracias, además, al Gobierno de La Rioja, que nos ha ayudado, hoy ve la luz".

Una muestra -ha continuado- en la que los asistentes encontrarán "recuerdos, se volverán a sorprender con tebeos antiguos y modernos pero, sobre todo, para todos los públicos porque todos, en algún momento de nuestra vida los hemos leído y los hemos disfrutado".