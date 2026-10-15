La exposición 'Reyes del Mundo' acerca a los riojanos la Copa del Mundo ganada por la Selección Española de Fútbol

Autoridades junto a la Copa del Mundo en la exposición 'Reyes del Mundo' en el CCR en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reyes del Mundo', instalada hasta este sábado, 17 de octubre, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), permite recordar la victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de julio, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, y poder ver la Copa del Mundo ganada por el combinado español.

A la inauguración de la misma han acudido el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el director general de la Real Federación Española de Fútbol, Manuel Lalinde, y el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz.

Capellán ha destacado que "España es un gran país y que el título sea 'Reyes del Mundo', nos evoca que a través, en este caso, del fútbol, del deporte, de un gran logro a nivel mundial, como haber ganado esa copa, y destaca lo que es España en el contexto global del mundo".

Ha señalado que el éxito de la Selección "no es coyuntural, no surge de la nada, sino surge de un apoyo al deporte, de un trabajo calmado a lo largo del tiempo y de haber construido una selección que lo vamos viendo partido a partido, como dice el míster, como dice Luis de la Fuente, que se trabaja y se cultiva todos los días". "Por lo tanto fruto de ese esfuerzo, de ese tesón a lo largo del tiempo vienen estos resultados como la Copa del Mundo y por lo tanto lo que indica es que ese éxito a nivel mundial tiene detrás todo ese trabajo de este gran país que es España", ha añadido.

El presidente riojano ha puesto en valor que "todo lo que el fútbol o el deporte hacen en estos momentos por este país, no solo es darnos una proyección internacional, sino es también lo que hemos visto y lo que hemos vivido a lo largo de todo este campeonato del mundo, la únión de miles de personas, orgullosos defendiendo los colores de su selección, sintiéndose parte de un proyecto común que es España".

Para finalizar, Capellán se ha referido al seleccionador nacional, el riojano Luis de la Fuente, que "empezó en un equipo modesto, en una pequeña localidad, en Haro, pero que con los años y con esa experiencia hoy ha sido el que ha aglutinado, el que ha construido ese equipo, esos valores y ha sabido llevar a la selección y dirigirla y tomar un protagonismo especial".

"AGLUTINAR SENTIMIENTOS"

Escobar ha señalado "el fútbol es capaz de aglutinar los sentimientos de un país, es la pasión en estado puro, es deporte por antonomasia; y en este caso es inevitable que lo personalicemos en un riojano ilustre de Haro, al que también le gusta pasear por Logroño como es el seleccionador nacional, Luis de la Fuente".

Sáenz, por su parte, ha indicado que "es un honor para todos el poder recibir hoy aquí en Logroño la Copa del Mundo; un trofeo del que nos sentimos muy orgullosos y que nos traslada a unos valores principales que nos trasladamos también a todos nuestros equipos y a nuestros jugadores jóvenes".

"Esta copa es de todos y también es del trabajo que hace la Federación Española de Fútbol a través de las federaciones territoriales y asimismo, gran mérito de ella es de todos los equipos que forman parte de todas las federaciones territoriales", ha añadido.

En su intervención, Lalinde ha destacado que "no se puede entender los éxitos de la Selección Española de Fútbol sin todo el trabajo que hacen las federaciones de ámbito autonómico y todo el trabajo que hacéis -en alusión a la FRF-, la dedicación, el esfuerzo y el cariño que le ponéis a la cantidad de partidos que tenéis todos los fines de semana".

"Es una exposición que intenta contar lo que vivimos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; queremos recordar cómo España volvió a creer, a emocionarse y a sentirse unida; y viene sobre todo a deciros algo muy importante y muy sencillo, que es que esta copa es de todos", ha puesto en valor.

Lalinde ha señalado que "la exposición nos invita a recorrer a través de imágenes, sonidos y mensajes lo que se vivió, pero detrás de cada jugada de cada partido, lo más importante no es el resultado, sinol lo que se transmitió, a través de un país capaz de caminar en la misma dirección durante semanas".

Finalmente, el director general de la FEF ha resaltado que "en unos tiempos en los que es más fácil recordar lo que nos separa, lo que nos une, la selección volvía a recordarnos todo lo que podemos conseguir cuando nos ponemos de acuerdo en lo que compartimos".

CÓMO VISITARLA

La muestra se puede disfrutar el jueves, 15 de octubre, entre las 12,00 y las 20,00 horas y el viernes, 16 de octubre, de manera ininterrumpida de 10,00 a 20,00 horas. Para acceder a la exposición, no se va a habilitar reserva previa, sino que, por estricto orden de llegada al Centro de la Cultura del Rioja, los visitantes se tendrán que registrar siguiendo las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al ticket de entrada a la exposición, que es gratuito. Tras estos dos días, la Copa del Mundo seguirá una jornada más en La Rioja.

El sábado 17 de octubre, en el mismo lugar, el Centro de la Cultura del Rioja, todos los seguidores de la Selección española podrán visitar el trofeo de los campeones del Mundo en horario ininterrumpido entre las 10,00 y las 20,00 horas, por orden de llegada.

La exposición, que se inaugura el jueves por la mañana, recoge distintos objetos y recuerdos de la mayoría de los partidos jugados por la selección en el Mundial, como banderines conmemorativos. Además, la muestra recoge objetos personales cedidos para la exposición por los propios jugadores como el Guante de Oro de Unai Simón, el MVP de Rodri como mejor jugador del Mundial, las botas con las que Pedro Porro marcó su gol contra Francia o un trozo de red de la portería donde España marcó el gol del triunfo en la final, entre otros objetos.

También se muestra un vídeo narrado por el Seleccionador Nacional, Luis de la Fuente, con las vivencias de todos los partidos hasta el triunfo final.