Extinguido el incendio forestal de la Rad de Varea en Logroño

Incendio en la Rad de Varea en Logroño junto a la AP-68 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se produjo este jueves, sobre las 16,30 horas, en la Rad de Varea en Logroño, cerca de la AP-68, ha quedado extinguido a las 15,15 horas de este viernes, según ha informado el Gobierno riojano. Se mantiene un agente forestal en tareas de vigilancia en la zona.

El suceso ha quemado entre siete hectáreas y media de monte bajo. En un primer momento, se cortó la AP-68, sentido a Zaragoza, en el punto kilométrico 135, realizándose el desvío por salida de Logroño por N-111, LO-20 y N-232 hacia Zaragoza.

El SOS Rioja señaló que desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos de Logroño, recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje: autobomba (Conductor y ayudante) 1 Helicóptero y cuadrilla helitransportada; 2 aviones de carga en tierra.

Asimismo, se enviaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, mantenimiento de carreteras de la AP-68, Guardia Civil y Policía Local.