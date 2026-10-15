Ezcaray se convierte durante dos días en un laboratorio de ideas tecnológicas para aplicar en el medio rural

II Ezcaray Tech for Future - EZCARAY

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Ezcaray acoge hasta el viernes una de las citas tecnológicas de este otoño no solo en La Rioja sino en todo el Valle del Ebro: el II Ezcaray Tech for Future, un congreso que pretende ser un punto de encuentro entre tecnología, innovación, empresas e instituciones para generar nuevas oportunidades desde el medio rural.

Durante la inauguración el Consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés Ramírez, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo del medio rural desde el ámbito tecnológico y la modernización.

Osés ha destacado que el Gobierno de La Rioja ya ha movilizado 5 millones de euros en esta legislatura para financiar proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico, que están permitiendo, entre otras iniciativas, desarrollar herramientas informáticas o aplicar la inteligencia artificial en la gestión eficiente de los recursos del campo.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Salvador M. Galve ha destacado que desde el Colegio "creemos firmemente que la innovación no debe entender de códigos postales. El talento está en todas partes, y las oportunidades también deberían estarlo". Galve ha destacado que este "desde un municipio se puede convocar a grandes expertos, generar conocimiento, conectar a empresas e instituciones y abrir conversaciones que miran mucho más allá de nuestras fronteras".

Iñigo Zubizarreta, director del Congreso, ha desgranado las líneas del Congreso, resaltando la coincidencia del mismo con la celebración del día internacional de la Mujer Rural. Ha destacado el espacio Expo Impulso Rural Tech, un espacio de exposición y encuentro dirigido a profesionales, emprendedores, startups y empresas que han conectado los recursos, el conocimiento y los agentes clave para desarrollar sus proyectos, generar actividad económica y transformar el territorio.

Finalmente, el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha agradecido y dado la bienvenida a los asistentes poniendo en valor la importancia de que un pueblo pequeño pueda disfrutar de los conocimientos y las herramientas tecnológicas que surgirán estos días. Ha aprovechado para felicitar al Colegio de Ingenieros Industriales por su 75o aniversario

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA DIGITALIZACIÓN La primera jornada ha reunido a representantes de grandes compañías tecnológicas, organismos públicos, entidades financieras e industrias para analizar el papel de la innovación como motor de desarrollo económico, transformación empresarial y generación de oportunidades en el medio rural. La inteligencia artificial ha centrado parte de las primeras intervenciones.

Alejandro Recuero Gonzalo, responsable de Administración Pública de Google Cloud, ha abordado el posicionamiento y la estrategia de la compañía en la era de la inteligencia artificial, mientras que María Extremiana, Product Owner de Ardia en SDi, ha profundizado en el paso de la inteligencia artificial a la inteligencia de empresa.

Por su parte, Sergio Mata, director de Ingeniería de Preventa de HP, ha analizado cómo la IA y la tecnología están transformando las formas de trabajar. La jornada ha contado también con la intervención de Luis Ruiz, responsable de Instituciones de Caja Rural de Navarra. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de los territorios ha sido otro de los ejes del encuentro.

La mesa redonda dedicada a las TIC en las zonas rurales ha contado con Jesús Herrero, director general de Red.es; Óscar Martínez de San Vicente, Manager de Ventas de Arsys Cloud Solutions; y Gorka Unamuno, de Multiverse Computing. El debate ha estado moderado por Pilar González Gotor, jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación del CDTI, y ha puesto el foco en la capacidad de la tecnología para impulsar la innovación y abrir nuevas posibilidades en los entornos rurales.

El acceso a la financiación y la inversión, tanto pública como privada, ha centrado otra de las mesas de debate. En ella han participado Víctor de Pablo, de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR); José María García Orois, de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT); y Carlos Cameo, cofundador y director de Operaciones de BAnCLUBS. Pablo Gómez, socio fundador de dM Rural, ha moderado una conversación orientada a analizar el papel del capital riesgo y de los instrumentos de inversión en el desarrollo de proyectos tecnológicos y empresariales.

La transformación industrial en las áreas rurales ha completado el programa de contenidos con una mesa redonda dedicada a los desafíos, las perspectivas y los casos de éxito de empresas implantadas en estos territorios. Moderados por Sergio Justel (Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja) han intervenido Antonio Aguirre, socio fundador de INCONEF; Jorge García, CTO del Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE); Mayte Calvo, directora técnica de Bodegas Bilbaínas; y Fernando Pisón, de Despensa Pisón. Además de las ponencias y mesas redondas celebradas en el Teatro Principal, la jornada ha incluido un espacio de networking y la exposición Impulso Rural Tech, concebidos para favorecer el intercambio de experiencias, la creación de contactos y la conexión entre empresas, instituciones y agentes vinculados a la innovación.

El congreso continúa esta tarde con la participación del director del CDTI José Moisés Martín Carretero, director General del CDTI Innovación ha destacado antes de su participación por la tarde que "Ezcaray Tech for Future representa el tipo de ecosistemas que impulsamos desde el CDTI, espacios capaces de conectar emprendimiento, empresas, conocimiento, agentes e instituciones para convertir la iniciativa innovadora en oportunidad real de desarrollo".

Martín Carretero ha puesto de manifiesto que "desde el CDTI, queremos contribuir a que la innovación se despliegue por todo el territorio y que consolide nuevas capacidades económicas para generar crecimiento sostenible, empleo y competitividad. Iniciativas capilares como este demuestran que es posible construir nuevos espacios de innovación desde el propio territorio, aprovechando sus capacidades y recursos y conectándolas con el conjunto del gran ecosistema español de ciencia, tecnología e innovación".

La programación de esta tarde comenzará con la ponencia de Manuel Abella de QCentroid, y continuará con una mesa redonda sobre tecnología turística en el entorno rural, en la que participarán Ainhoa Del Val, jefa de Marketing de Producto B2B, IoT y Smart Cities de Telefónica; Diana Rebollar, fundadora de La Rioja Premium; y Santiago Fernández, socio de SILO, con la moderación de Antonio Menta, de NTT DATA.

A continuación, Antonio López de Ávila Muñoz, director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo, ofrecerá la ponencia Destinos Inteligentes: la visión de ONU Turismo. La compra pública de innovación y la innovación abierta en el ámbito local centrarán otra de las mesas redondas, con María Vega Gil, directora de Certificación y Compra Pública Innovadora del CDTI; Andrés Gilsanz, de SILO; e Íñigo Zubizarreta, cofundador de SUSTRAIA, bajo la moderación de Ana Isabel Rodríguez, responsable de la Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI.

La tarde incluirá también la ponencia Innovar en el desierto, a cargo de Antonio Vega, jefe del Servicio de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, sobre la transformación de los servicios públicos mediante la tecnología y la compra pública innovadora, y concluirá con la intervención de Néstor Etxaleku, director de Desarrollo de Negocio de ESPIGA, Centro de Innovación del Cereal. Investigación, inteligencia artificial, talento femenino y emprendimiento protagonizarán la segunda jornada del Ezcaray Tech for Future.