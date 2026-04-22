Ezcaray reunirá a profesionales sanitarios en el XIX Congreso de la Sociedad Riojana de HTA y Riesgo Vascular

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ezcaray será escenario los días 24 y 25 de abril de 2026, del XIX Congreso de la Sociedad Riojana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular, que se celebrará en el Teatro Real junto con la X Reunión de Enfermería.

El encuentro ha sido concebido por la organización como un espacio de actualización clínica, intercambio científico y colaboración profesional para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial y del riesgo cardiovascular en la práctica asistencial.

El programa oficial aborda temas de especial actualidad para la sanidad riojana y para la atención al paciente crónico, entre ellos la obesidad y su tratamiento farmacológico, el riesgo cardiovascular residual, el hiperaldosteronismo primario, la protección cardiorrenal más allá de la diabetes, la actualización en dislipemias, el manejo del sueño y la obesidad, así como la derivación a unidades especializadas.

La estructura combina mesas, conferencias, comunicaciones científicas, casos clínicos y talleres, y reserva además un curso precongreso para personal residente de todas las especialidades y categorías, así como nutricionistas y personal de enfermería.

El congreso incorpora de forma expresa la mirada multidisciplinar y el papel de enfermería en educación sanitaria, autocuidados, adherencia terapéutica, seguimiento y evaluación de resultados.

Entre los participantes que figuran en el programa aparecen profesionales de distintas áreas clínicas y, en la parte final del encuentro, una mesa de clausura dedicada al consenso de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable, elaborado por las sociedades autonómicas de hipertensión y riesgo vascular de España, y que ya se ha presentado en el Congreso de los diputados en febrero de este año.

Este congreso quiere ser un punto de encuentro entre especialidades para trasladar a la práctica diaria los avances más útiles en prevención y manejo integral del riesgo cardiovascular, con una visión muy pegada a la realidad asistencial de La Rioja.

A este congreso acuden líderes nacionales en el riesgo cardiovascular como el Dr. Abellán o el Dr. Trías de Bes. La organización del encuentro corresponde a la sociedad científica riojana, presidida por Rafael Crespo Sabarís, con el comité científico presidido por Alejandro Cámara Balda.

La reunión tiene el reconocimiento de interés sanitario por parte de la consejería autonómica de salud y servicios sociales, y acreditado por el sistema nacional de formación continuada.